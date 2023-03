Kaltakquise ist tot - macht aber nix!

Auf den Plattformen XING und LinkedIn steht die Tür zu Ihren Wunschkunden in der Regel weit offen. Sie müssen nur eintreten und sich bemerkbar machen. Wie Sie Ihre Kunden dort finden und diese so ansprechen, dass nur die wirklich Interessierten übrig bleiben, zeigt Ihnen Joachim Rumohr in seinem Vortrag. Er hat mehr als zwanzig Jahre Vertriebserfahrung und das Potential von Business-Plattformen bereits früh erkannt.



Seit 2006 gibt er sein Wissen professionell als Berater, Trainer und Vortragsredner weiter. Sein Schwerpunkt ist dabei die digitalisierte Geschäftsanbahnung mit XING und LinkedIn im B2B-Vertrieb. Wenn Sie erfahren möchten, wie Sie die ungeliebte Kaltakquise durch moderne Prozesse zur Kundengewinnung ersetzen können, dann kommen Sie in seinen Vortrag.Freuen Sie sich auf eine Vielzahl frischer Impulse für Ihre Kundenakquise mit XING.



Ihr Vortragsredner Joachim Rumohr ist seit über 15 Jahren online und offline als Netzwerker aktiv. Mit seinem rund 20.000 mal verkauftem Buch „XING optimal nutzen” und über 1.000 Artikeln in seinem Blog ist er anerkannter XING-Experte Nr. 1. Sein Netzwerk umfasst allein auf XING über 10.000 Kontakte. Zur Pflege dieser Kontakte hat er viele Strategien und Lösungen aus seiner Praxis entwickelt. Damit behält er den Überblick und geht mit seiner Zeit effizient um.

Veröffentlicht am: 12.10.2018