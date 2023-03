14.11.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Neue Wege in der Kampagnen-Arbeit beschreiten



Wie man die aktuellen Ergebnisse aus der Wirkungsforschung in Bezug zu Kampagnen und deren Zielen einsetzt, vermittelt der Media Workshop „Kampagnen-PR“. Das Praxisseminar findet am 14. und 15. November 2016 in Hamburg statt. Referent der zweitägigen Fortbildung ist Prof. Dr. Alexander Güttler. Er sagt: „Heute ist es wichtig, dass sich reale Wirklichkeit und digitale Inhalte verknüpfen lassen. Ich zeige daher auch, welche Bedeutung den Themen von Politik, Wirtschaft, Verbände und NGOs in Web 2.0 und Social Media innerhalb von Kampagnen wirklich zukommt.“



Die maximal zwölf Teilnehmer lernen, tragfähige Botschaften aus einer diffusen Masse herauszuarbeiten. Sie erfahren, wie sie mit Content und Entertainment über die Zeitachse überzeugende Kampagnen entwickeln. Der Referent erarbeitet mit der Gruppe an Beispielen den kreativen Kern von Kampagnen. Güttler zeigt, wie man von der Differenzierung bis zur Verdichtung eine Dramaturgie darauf aufbaut.



Diese Weiterbildung richtet sich an Mitarbeiter von Verbänden, Unternehmen, Parteien, Agenturen und NGOs, die Botschaften mit wirkungsvollen PR-Kampagnen kommunizieren wollen. Außerdem ist der Kurs geeignet für Führungskräfte, die sich mit der Steuerung und Vermittlung von Veränderungsprozessen beschäftigen.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2315







Veröffentlicht am: 17.06.2016