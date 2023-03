Kapverdenfeeling: ein Kurzurlaub und Reiseinfos

29.05.2015 | 18:30 Uhr | Praxis Doityourway Hamburg/Glücksburgerstr.3



Praxis Doityourway Hamburg/Glücksburgerstr.3 (em) Ihre kleine Auszeit! Nehmen Sie sich intensiv Zeit für sich selbst, lassen Sie den Stress hinter sich. Am Besten gelingt dies in einer völlig anderen Umgebung. Deshalb:

Lernen Sie den kleinen Jakobsweg kennen und erleben Sie einen Vorgeschmack:

Der kleine Jakobsweg auf Capverde ist:

14 Tage eigene Zeit in einem außergewöhnlichen Rahmen in unberührter Natur, mit gastfreundlichen Menschen und auf einsamen Wanderungen bieten wir als Intensiv-Auszeit auf den Kapverdischen Inseln, fern ab vom Massentourismus.

Was ist das Besondere an dieser Reise? Bekommen Sie ausführliche Infos, Antworten auf Ihre Fragen

Lernen Sie Ihre Coaches live oder per Skype kennen.

Erfahren Sie an diesem Abend die Faszination dieses Landes, tauchen Sie ein in das Kapverdenfeeling.

Kapverdenfeeling bedeutet:

• Musik,

• Bilder von Land und Leuten,

• typisches Fingerfood.

• Eine besondere Art, das Leben zu gestalten und zu genießen.

Gehen Sie mit uns an diesem Abend auf Kurzurlaub!

Nicht direkt auf die Inseln, sondern erst über den Dächern von Hamburg.

Und anschließend.... ab in die Sonne.

Im Preis einausführliches Programm,ein landestypischer Begrüßungscoktail, Saft, Wasser, Tee und kleines Fingerfood enthalten.

Sowie umfangreiches Infomaterial.

Praxis Doityourway, Glücksburger Str.3, 22769 Hamburg

Tel: 04063691606

Weitere Infos und Anmeldung

http://de.amiando.com/WWRJZVP





Veröffentlicht am: 13.05.2015