Karrierestart bei der Unternehmensgruppe

Hamburg/Kiel (em/sw) Die alphaservice GmbH heißt die 18- jährige Liza Piper am 1. August herzlich willkommen.



„Mit Liza Piper führen wir die langjährige Unternehmenstradition als Ausbildungsbetrieb fort. Auf die angehende Personaldienstleistungskauffrau wartet eine vielseitige Ausbildung in den drei Standorten Kiel, Lübeck und Hamburg“, erzählt der Geschäftsführer Marco Reardon. Aufgrund des kontinuierlichen Unternehmenswachstums bietet alphaservice den Auszubildenden eine hohe Chance auf die Übernahme in einer der drei Niederlassungen. Ein abwechslungsreicher Beruf Das gesamte alphaservice-Team freut sich auf die engagierte und motivierte junge Frau und wünscht ihr viel Spaß und Erfolg in einem abwechslungsreichen Beruf, der hohe Eigenverantwortung und eine exzellente Karrierechance bietet.



Foto: Liza Piper freut sich auf eine erfolgreiche Ausbildung.

Veröffentlicht am: 24.07.2013