„Kein Global Player kann das, was wir können!“

Norderstedt (em) Drucker aller Art für anspruchsvolle Anwendungen, Barcode-Lesegeräte, RFID-Lösungen – das Produktangebot der Wien Computer Expert GmbH ist seit über 25 Jahren immer am Puls der Zeit. Auch bei Wartung und Betreuung vertrauen viele namhafte Unternehmen dem Know-how der Norderstedter.



„Unser Leitspruch lautet: Wir möchten heute bereits das leisten, was unsere Kunden erst morgen von uns verlangen“, erklärt Anke Kloth von der Wien Computer Expert GmbH. Wien bietet die neuesten Drucktechnologien im Bereich Matrixzeilen, Seiten-, Thermound RFID-Drucker, ferner Barcodelese- und Datenfunkgeräte sowie Software für Formular- und Etikettenerstellung und für die Drukksteuerung. Ein Kontingent an Druck- und Datenfunklösungen stehen jeder Zeit bereit um diffizile und individuelle Anforderungen von Kunden und Interessenten zu testen.



Der Luft- und Raumfahrtkonzern Airbus, zählt zu den größten Auftraggebern der Drucker-Experten von Wien und vertraut seit vielen Jahren auf das Know-how aus Norderstedt. Ein mittelständisches Unternehmen rüstet einen Weltkonzern aus, ist das nicht ungewöhnlich? „Es gibt keinen Global Player, der das kann, was wir können“, so Frank Wien.

Veröffentlicht am: 29.02.2012