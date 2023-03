Keine Angst vor Schäden

Norderstedt (lm/lr) Wie lässt sich Geld einsparen? Ein E-Check kann eine Reihe von Möglichkeiten aufzeigen, wie sich Energie sparen lässt. Das schont nicht nur die Umwelt, sondern auch den Geldbeutel. Die Fachkräfte von elektroMünster sind hier die richtigen Ansprechpartner.



Um Geschäfts- und Privatkunden den E-Check ermöglichen zu können, haben Andreas Münster und sein Team durch die Teilnahme an Praxisseminaren zusätzliche Qualifikationen erworben. „Mit dem E-Check lassen sich in privat, gewerblich und öffentlich genutzten Gebäuden zudem schwerwiegende und teure Elektroschäden vorbeugen“, erklärt der Inhaber von elektroMünster. „Das erhöht die Sicherheit sowie den Komfort.“



Umfangreicher Service

Aber auch in allen anderen Bereichen der Elektrodienstleistungen, wie die Wartung oder Reparatur von elektronischen Geräten und Mittelspannungsanlagen, können Kunden von elektroMünster auf ihren Fachhändler zählen. „Mit unserem 24 Stunden Notdienst sind wir jederzeit einsatzbereit und in kürzester Zeit bei Ihnen vor Ort“, verspricht Andreas Münster abschließend.



Veröffentlicht am: 11.01.2016