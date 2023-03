Keine Messe  sondern viel mehr !

Hamburg (kv/sh) Verlagsleiter und Veranstalter der B2B NORD Sven Boysen machte gleich bei der Eröffnung deutlich – „Die B2B NORD ist keine Messe. Wer hier an seinem Stand steht und wartet, dass etwas passiert, wird nicht glücklich werden. Vielmehr erfordert die B2B NORD als Mischung aus Wirtschaftstag, Impulsseminaren und ganz vielen Unternehmerkontakten eine große Portion an Eigeninitiative um die vielfältigen Möglichkeiten zu nutzen, die sich an diesem Tag bieten. Denn Netzwerken ist das Credo dieses Tages.“



Zum mittlerweile 12. Mal trafen sich die Unternehmen aus der Metropolregion Hamburg und weit darüber hinaus um zu Netzwerken und sich bei einem der zahlreichen Fachvorträge und Keynotes Inspirationen für den eigenen Arbeitsalltag zu holen bzw. durch fundiertes Fachwissen der Vortragenden Ideen für die Optimierung eigene Arbeitsabläufe zu bekommen. So waren im Obergeschoss im Impulsforum die Speaker der GSA wieder mit Themen wie Rhetorik, Mind-Programming, Führung oder auch Entscheidungskompetenz und Motivation Anziehungspunkt. Aber auch in den einzelnen Fachforen überzeugten Aussteller mit Fachvorträgen zu ihren Kernkompetenzen. Abgerundet wurde der Vortragsbereich durch die KernImpuls Vorträge, die auch in diesem Jahr mit Anna Tränkner, Ernst Albrecht Vöhringer, Uwe Dörger und Stefan Wendel wieder sehr gut besucht waren und sich in vielen Nachgesprächen an den Ständen fortsetzten.



Einige Aussteller wie z.B. Bernd Maaß von der Firma EBS Maaß oder auch Andreas Preugschat von BüroProfi Nord sind schon fast von Anfang an dabei und schätzen die Atmosphäre der Messe. „Wir freuen uns jedes Jahr wieder hier zu sein. Es ist sehr spannend, wir machen neue Kontakte, treffen neue Leute und nehmen auch immer wieder etwas Neues von der Messe mit. Wir sind garantiert auch im nächsten Jahr wieder mit dabei“, so Andreas Preugschat. Bernd Maaß betont: „Die B2B ist für mich ein Netzwerkinstrument um bestehende Kontakte zu pflegen, alte aufleben zu lassen und natürlich auch neue Kontakte zu generieren. Wir sind zum 11. Mal hier und die B2B ist für uns ein tolles Instrument, um unser Netzwerk zu erweitern.“ Jan Timo-Schaube, Inhaber der Firma Gute Unternehmensfotos, der die Messe auch fotografisch begleitet, ergänzt: „Für mich als Unternehmensfotograf sind natürlich auf dieser Wirtschaftsmesse die Kunden, die für mich interessant sind, deshalb präsentiere ich mich hier alle halbe Jahre. Ein wunderbarer Ort wo sich Unternehmer und Unternehmerinnen austauschen und vernetzen können.“



Integriert in die B2B NORD war in diesem Jahr die Fachtagung „Digitale Supply Chain | eCommerce & Internet“ der landesweiten Fachgruppe Dialog Digital. Themen waren neue Technologien, wie Digitalisierung, Internet der Dinge, autonome Transportsysteme oder auch intelligente Logistik oder Cyber Security und wie Unternehmer sich diesen Herausforderungen stellen können. Ernst Kreppenhofer von sentiero Logistiq hatte für diese Fachtagung interessante Referenten für die einzelnen Panels gewinnen können. So bot sich den Fachausstellern und Besuchern aus dem In- und Ausland ein breites Spektrum zu Logistik und IT-Themen. Bei der Podiumsdiskussion diskutierten Dr. Julia Körner, IHK Schleswig-Holstein, Brigitte Nolte, Handelsverband Nord, Dr. Juli Köhn, Pielers GmbH, Heiner Schote, Handelskammer Hamburg, Andreas Voswinckel, LIMAL Gmbh und Thomas Resech, DHL, unter dem Thema „Wertschöpfung Einzelhandel versa Wertschöpfung Internet“ über die Zukunft des Einzelhandels. Den Abschluss der Veranstaltung bildete traditionell die Verleihung des Gründerpreises.



Veröffentlicht am: 05.12.2018