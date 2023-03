Norderstedt (em) Helmut Roth ist seit 30 Jahren erfolgreicher Unternehmer. Als Geschäftsführer des Beratungsunternehmens ROBE Consulting berät er seit über zwei Jahrzehnten Vorstände und Führungskräfte in der freien Wirtschaft. Zum Kundenkreis seines Unternehmens zählen mittelständische Betriebe und große Konzerne.



Immer schon gehörte es zu seiner Biografie, sich bestimmten Themen in Form von Experimenten zu stellen. Helmut Roth hat deshalb zum Jahresbeginn den Entschluss für ein ungewöhnliches Projekt gefasst: Er läuft seit März zu Fuß durch Deutschland – von Flensburg nach Salzburg. Gründe hierfür gibt es viele. Zum einen will Helmut Roth ganz bewusst aus der Hektik und Schnelllebigkeit der heutigen Zeit ausbrechen. Mindestens genauso wichtig ist es ihm jedoch mit diesem Projekt als Vorbild zu dienen, indem er sich selbst aber auch Anderen aufzeigt, dass es nicht nur notwendig ist ab und zu bewusst den Fuß vom Gas zu nehmen, sondern dass dies – auch als Führungskraft oder Geschäftsführer – tatsächlich realisierbar ist.



Viele Führungskräfte finden kaum noch Ruhe, drohen in einer Flut von Terminen zu ersticken, arbeiten Nächte durch und verbringen die Wochenenden im Flieger oder am Notebook. Getrieben von Zielvorgaben suchen alle stets nach dem Ende des Weges und übersehen wichtige Details am Wegrand. Alle Informationen zu diesem besonderem Experiment im Internet unter www.keine-zeit.com.

Veröffentlicht am: 04.05.2012