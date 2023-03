29.09.2016 | 16:00 Uhr | KWB e. V., Haus der Wirtschaft | Kapstadtring 10, 22297 Hamburg



KWB e. V., Haus der Wirtschaft (em) Rekrutieren Sie noch oder entwickeln Sie schon?

Kick-off für den Mittelstand am 29. September 2016



Die Führungskräfteschmiede lädt Personalverantwortliche und Führungskräfte aus dem Mittelstand zum Kick-off mit dem Thema "Rekrutieren Sie noch oder entwickeln Sie schon?" am Donnerstag, dem 29. September 2016, um 16:00 Uhr ins Haus der Wirtschaft ein. Die Teilnehmenden erfahren, welchen Beitrag die bessere Förderung und Bindung ihrer weiblichen Talente im Kampf um gute Köpfe leisten kann.



Studien belegen: Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind bei der Besetzung von Führungspositionen mit Frauen den großen Playern überlegen. Ihr Anteil beträgt rund 20 Prozent. Doch gute Führungskräfte fallen auch ihnen nicht auf den Schreibtisch: Sie müssen identifiziert, gefördert und gebunden werden. Solch eine strategische Personalentwicklung hingegen ist für den Mittelstand angesichts geringerer Ressourcen oft nicht möglich. Die Führungskräfteschmiede schafft hier Abhilfe: Sie macht Frauen fit für Führung und unterstützt KMU bei der Identifizierung, Entwicklung und Bindung von weiblichen Talenten.



Der Kick-off der Führungskräfteschmiede bildet den Auftakt für die folgende Werkstattreihe. Er richtet sich an Vertreter/-innen von KMU und ist kostenfrei. Hier geht's zur verbindlichen Anmeldung: http://www.fuehrungskraefteschmiede.de/media/public/db/media/9/2014/06/417/anmeldungfuehrungskraefteschmiede.pdf



www.fuehrungskraefteschmiede.de









Veröffentlicht am: 19.08.2016