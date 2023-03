Kick-off für Chapter „Westerhever“

Norderstedt (mp) Ein Netzwerk von Unternehmern, die sich gegenseitig unterstützen und weiterempfehlen ist keine Utopie, sondern bei Business Network International (kurz BNI) die Grundidee.



„Die Idee hinter BNI ist so einfach, wie genial: Bringe eine Gruppe von Unternehmern zusammen und lehre sie im persönlichen Gespräch, auf Empfehlungen für die Kollegen zu achten“, erklärt Perdita Habeck, die nach der erfolgreichen Gruppe in Norderstedt nun auch ein Chapter in Kaltenkirchen startet. „Die Gruppen – bei BNI Chapter genannt – bestehen aus 20 bis 40 Mitgliedern, die nach diesem Prinzip arbeiten.“ Zwischen 1.000 und 2.000 Empfehlungen werden in jedem Chapter pro Jahr getauscht – Geschäfte, an denen der einzelne Unternehmer sonst nicht gekommen wäre. „Das Besondere ist, dass in einem Chapter jede Berufsgruppe nur einmal vertreten ist.“



Der frühe Vogel sichert sich die besten Aufträge ...

„Auf der ganzen Welt treffen sich die Mitglieder von BNI einmal in der Woche morgens um 7 Uhr zum gemeinsamen Frühstück. Wer die frühe Stunde nicht scheut und wer mit Spaß in einem Kreis von guten Partnern Geschäfte machen möchte, ist bei BNI genau richtig“, so die Expertin.

Veröffentlicht am: 04.05.2012