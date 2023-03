Kinder und Job unter einen Hut bringen

Henstedt-Ulzburg (mp) Die Stadt Henstedt-Ulzburg hat Mitte März speziell für berufstätige Eltern eine neue Kita Tiedenkamp direkt im Gewerbegebiet eingeweiht.



„Wir möchten Müttern und Vätern den Sprung zwischen Arbeit und Kindern erleichtern“, erklärt Leiterin Roswitha Hanke. „Egal, ob in der Vormittagsgruppe bis 15 Uhr oder in der Ganztagsbetreuung bis 17 Uhr, bereits die Kleinsten zwischen null und drei Jahren finden hier einen liebevoll betreuten Platz.“ So sparen sich die Eltern lange Fahrwege zwischen Arbeit und Kita. „Die Frauen können so direkt nach der Geburt wieder ins Berufsleben einsteigen.“ Sechs Mitarbeiterinnen kümmern sich um das Wohl der Kleinen, während die Eltern in Ruhe arbeiten können.

