Klein und flexibel

Tornesch (ab/lr) Elektronische Steuerungen für jeden Bedarf – IEN Industrie-Elektronik Nord GmbH stellt seit 1970 innovative Schalt- und Regeltechniken her.



„Qualität steht bei uns an erster Stelle. So produzieren wir hochwertige elektronische Steuerungen für elektrische und hydraulische Antriebe. Auch den Wünschen unserer Kunden, die eine Lösung im Bereich Mess- und Regeltechnik benötigen, kommen wir kompetent nach“, verspricht Inhaber Björn Arlt. Kleingeräte mit großer Qualität „Es muss nicht immer ein Großgerät sein. Wir fertigen auch effiziente Kleingeräte mit hoher Güte an“, erklärt Björn Arlt weiter. Die kleinen Werke sind leicht transportabel und vielseitig einbaubar. Sie sind flexibel als Zusatzmodul oder als eigenständige Einheit zu montieren. „Kommen Sie einfach auf uns zu, wir beraten Sie gerne und finden das passende Gerät.“



IEN Industrie-Elektronik Nord GmbH

Kuhlenweg 1-3

25436 Tornesch

Tel.: 04122 - 460 460

E-Mail: info@ien-tornesch.de

www.ien-tornesch.de

Veröffentlicht am: 25.06.2013