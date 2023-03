Klima- und Kältetechnik für Gewerbe & Industrie

Henstedt-Ulzburg (mp/em) Seit Anfang 2004 ist die KAS Klimaund Anlagentechnik Schindler GmbH der Spezialist, wenn es um Kältetechnik geht.



In den neuen Anlagen kommen besonders energieeffiziente Technologien wie Solarkälte oder „Kälte aus Wärme“ mit Sorptionskältemaschinen oder auch konventionelle moderne Klimatechnik zum Zuge. Diese senken nicht nur den Energieverbrauch, sondern auch die Umweltbelastung. In Henstedt-Ulzburg wird die Anlagenmontage und der 24-Stunden-Service geplant, koordiniert und überwacht.

Die sehr gut ausgebildeten Servicetechniker sind bundesweit auf elf Standorte verteilt. Sie können daher in kürzester Zeit beim Kunden vor Ort die Kälteanlagen montieren, warten und reparieren. Durch die Eigenproduktion von Kühlaggregaten können auch besondere Anforderungen von der Klima- und Anlagentechnik Schindler GmbH für Unternehmen umgesetzt werden. „Moderne Klima- und Kältetechnik hat mit Lärm und hohem Stromverbrauch nichts mehr zu tun“, weiß Geschäftsführer Walter Schindler (Foto) zu berichten. Neue Technologien, wie Invertertechnik und Sorptionskältemaschinen, machen es möglich ökologisch und ökonomisch in Industrieprozessen und Klimaanlagen für Kühlung zu sorgen.



„Jedoch ohne fachmännische Beratung, Planung und eine detaillierte Wirtschaftlichkeitsberechnung sollte keine Anlage in Angriff genommen werden“, betont der seit 20 Jahren in der Kältetechnik beschäftigte Ingenieur.

Veröffentlicht am: 10.01.2012