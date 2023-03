Know-how für Gesundheitsmanagement im Betrieb

25.06.2015 | 00:00 Uhr | Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein | Heidbergstraße 100, 22846 Norderstedt



Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (em) Arbeitsverdichtung, zunehmender Stress und älter werdende Belegschaften stellen viele Betriebe vor große Herausforderungen. Bei der Bewältigung dieser Fragestellungen hilft ein professionelles Gesundheitsmanagement im Unternehmen. Das nötige Wissen dazu bietet die IHK-Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein erstmalig in Norderstedt mit einer Weiterbildung zu Fachleuten für betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK). Am 25. Juni informiert die Akademie um 17:00 Uhr in der Heidbergstraße 100 über das neue Bildungsangebot.



In der Weiterbildung lernen die Teilnehmenden, ein betriebliches Gesundheitsmanagement aufzubauen, zu pflegen und kontinuierlich zu verbessern. Dazu stehen neben Grundlagen und Maßnahmen des betrieblichen Gesundheitsmanagements unter anderem Datenanalyse sowie Projektmanagement auf dem Programm. Start der berufsbegleitenden Weiterbildung, die mit einem IHK-Zertifikat abschließt, ist der 29. August. Das Training findet samstags von 9:00 bis 16:00 Uhr statt.



Weitere Informationen und Anmeldung zur kostenfreien und unverbindlichen Infoveranstaltung bei Charlotte Karl von der Wirtschaftsakademie unter Tel. (0 40) 52 56 00 06, per E-Mail an norderstedt@wak-sh.de sowie im Internet unter www.wak-sh.de.





Veröffentlicht am: 17.06.2015