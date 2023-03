Körpersprache erkennen und richtig deuten

Hamburg (lr/ab) Ein harmonierendes Team! Ayala Nagel, Business Coach, und Elie Levy, Körpersprache Trainer, konnten auf der B2B NORD einen überzeugenden Vortrag über die Körpersprache in der Geschäftswelt präsentieren.



Botschaften erkennen und richtig handeln – dass kann nicht jeder. Ayala Nagel und Elie Levy haben mit ihrem Vortrag den Besuchern der B2B NORD einen Einblick über Körpersprache und das richtige Verhalten geben können. „Der Andrang war riesig und die Resonanz sehr gut“, so die Business Coacherin. „Die meisten Probleme treten auf, weil Körpersprache nicht verstanden wird und Missverständnisse aufkommen. Mit unseren Coachings wollen wir allen Geschäftsleuten helfen, sich das Arbeitsleben durch richtige Deutungen zu erleichtern.“ Das nächste praktische Seminar von Ayala Nagel und Elie Levy findet am 17. August statt, weitere Informationen und den Kontakt finden Interessierte im Internet.



Foto: Mitreißende Vorträge und gutes Feedback von beeindruckten Zuhörern.

Veröffentlicht am: 29.05.2013