Komfort auf höchstem Niveau

Bad Segeberg (sw/cs) Ein perfektes Zusammenspiel von erstklassiger Küche, stilvollem Ambiente, freundlichen Mitarbeitern und der einmaligen Lage macht den Erfolg vom Vitalia Seehotel aus.



Hoteldirektor Guido Eschholz und sein 80-köpfiges Team bieten den Gästen den besten Komfort.



Den Seeblick genießen

Als erstklassiges Tagungshotel bietet das Vitalia Seehotel elf unterschiedlich große Tagungsräume, ausgestattet mit modernster Technik, die keine Wünsche offen lassen. Das Besondere: Alle Tagungsräume sind lichtdurchflutet, haben Seeblick, eine Terrasse und bieten optimale Bedingungen für erfolgreiche Tagungen.



„Gäste, die sich zwischen den Tagungen entspannen möchten, können den großen Wellnessbereich (1.500 qm) nutzen, einen Spaziergang am See machen oder die ausgezeichnete Küche genießen“, so Hoteldirektor Guido Eschholz. Das 12-köpfige Küchenteam rund um Küchenchef Heiko Zimmat bietet abwechslungsreiche kulinarische Genüsse.



Zahlreiche Veranstaltungen laden zum Verweilen ein. Das vielfältige Veranstaltungsprogramm reicht von leckeren Themenbuffets, z. B. BBQ-Buffet oder dem spanischen Tapas Abend bis hin zur VITALIA Talkshow mit Stars aus Film, Funk und Fernsehen oder dem Galadinner beim Schleswig-Holsteinischen Gourmet Festival.

Veröffentlicht am: 28.07.2011