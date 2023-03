Komfortable Flächenplanung

Buxtehude (em/mhp) Während die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr beste Konjunkturaussichten hat, wird vor allem ein Gut zur knappen Ressource: Gewerbeflächen in Gegenden mit idealen Standortfaktoren sind sehr begehrt.



Allein in der Metropolregion Hamburg bedarf es ständig neuer Flächen um den wachsenden Bedarf zu decken. Denn die Metropolregion ist eines der wichtigsten Handels- und Wirtschaftszentren Nordeuropas. Die positiven wirtschaftlichen Entwicklungen sind auch im Buxtehuder Gewerbegebiet Ovelgönne zu spüren und diverse Erfolge sind aktuell zu vermelden. Noch vor Abschluss der Erschließung waren erste Ansiedlungen unter Dach und Fach. Und so rasant ging es weiter: „Von den elf Hektar zur Verfügung stehender marktreifer Gewerbefläche konnten bereits fast die Hälfte verkauft werden“, so Kerstin Maack, Wirtschaftsförderin der Hansestadt Buxtehude.



Die vortreffliche Lage und die herausragende Ausstattung setzen attraktive Anreize für Unternehmen, sich in der Hansestadt Buxtehude niederzulassen. Kerstin Maack: „Mit diesen drei Schlagworten können wir punkten: baureif, erschlossen und sofort verfügbar“. Das Gewerbegebiet in Ovelgönne überzeugt mit einer exzellenten Infrastruktur und liegt direkt an der B73 mit guter Verbindung zur A7 und A1. Ist die A 26 erst fertiggestellt, bindet sie das Gewerbegebiet noch komfortabler an.



Wie sich unternehmerische Neuansiedlungen vor Ort realisieren lassen und mehr Erfolgsgeschichten „Made in Buxtehude“ lesen Sie hier: www.buxtehude.de/image.



Foto: Kerstin Maack, Wirtschaftsförderin Hansestadt Buxtehude

Veröffentlicht am: 13.11.2017