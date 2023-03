„Komm in Knick!“  der Kreis Segeberg als Ausflugsziel

Bad Segeberg (em/lr) Unter diesem Motto steht eine neue Kampagne, die den Kreis Segeberg als Ausflugsziel präsentiert. Die schleswig-holsteinische Knicklandschaft ist nämlich auf der internationalen Gartenschau in Hamburg eine der fünf „Kulturlandschaften des Nordens“.



Die Gäste der Gartenschau erleben nicht nur einen dort angepflanzten Knick, sondern können sich anhand von Fotos und Schautafeln über die Bedeutung der Knicks informieren. Das ist schön – aber noch schöner ist es, wenn möglichst viele den Weg in den Kreis finden, an Veranstaltungen teilnehmen oder in den Landgasthöfen ein leckeres Mahl einnehmen. Darum verteilt die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg (WKS) in Hamburg die Broschüre „Komm in‘ Knick“, in der sich touristische Attraktionen, aber auch Gemeinden des Kreises gemeinsam präsentieren. WKS-Geschäftsführer Ulrich Graumann: „Wir präsentieren den Kreis als Ausflugsdestination, aber auch als einen schönen Platz zum Leben und Arbeiten.“



Unter www.komm-in-knick.de ist die Kampagne auch im Internet erreichbar. Weitere Teilnehmer sind übrigens willkommen!

Veröffentlicht am: 29.05.2013