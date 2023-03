Kommunikation mit Erfolg, seit über zehn Jahren!

Neumünster (em) Für den Start in die Selbstständigkeit hätte sich Sebastian Fricke kaum einen schlechteren Zeitpunkt aussuchen können. Wenige Monate nachdem er im Jahr 2000 die Internetagentur IN.MEDIUM in Neumünster gegründet hatte, endete der Boom am Neuen Markt und mit der Internet-Branche ging es schlagartig bergab. Aber Sebastian Fricke suchte und fand neue Wege.



Weil Fricke Schriftsetzer gelernt und zuvor in verschiedenen Werbeagenturen gearbeitet hatte, konnte er von Anfang an auch auf die klassische Kommunikation setzen, beispielsweise die Ausarbeitung neuer Corporate Designs oder Werbekampagnen. „Die Beratung des Kunden von der Konzeption liegt uns sehr am Herzen. Dabei ist es wichtig, dass wir uns nicht nur in die Lage des Kunden versetzen, sondern auch die Erwartungen unseres Kunden erfassen“, sagt Geschäftsführer Fricke. Seine Dienstleistungen reichen bis in Marketing und Vertrieb hinein, teilweise ist IN.MEDIUM schon in die Planung eines neuen Produktes eingebunden. Ein weiteres Standbein ist seit etwa fünf Jahren Corporate Publishing, die Erstellungen von Kundenzeitschriften. „Auch für kleinere Unternehmen ist das ein effektives Mittel zur Akquise und Kundenbindung“, erläutert Fricke.



Einer der ersten Kunden war ein Schulungszentrum der Gewerkschaft NGG bei Frankfurt, für die das Agentur-Team eine Website mit Online-Buchung der Seminare programmierte. Für die damalige Zeit ein technisch komplexes und nicht alltägliches Projekt. Bis heute ist die Konzeption von Internetseiten ein wichtiges Geschäftsfeld.

IN.MEDIUM entwickelt die Idee, gestaltet, programmiert und kümmert sich bei Bedarf auch um die redaktionellen Inhalte. Die Entwicklung von benutzerfreundlichen Oberflächen und die Einbindung von Content-Management-Systemen zur Pflege der Internetseiten sind selbstverständlich.

IN.MEDIUM betreut derzeit überwiegend Kunden aus Schleswig- Holstein und Hamburg, vom Mittelständler bis hin zum international operierenden Konzern. Es bestehen aber auch viele aktive Kundenbeziehungen in die gesamte Bundesrepublik und vereinzelt nach Österreich, Großbritannien, Skandinavien oder in die USA. Nach dem Start in der Papierfabrik und fünf Jahren im LOG-IN entstehen die Ideen der IN.MEDIUM GmbH seit zwei Jahren in der Goebenstraße. „Wir sind ein Team aus jungen, kreativen und professionell arbeitenden Menschen, die sich so schnell nicht aus der Ruhe bringen lassen. Mit größeren Werbeagenturen lassen wir uns gerne messen, denn wir sind nicht minder aktiv und schlagkräftig“, sagt Fricke.



Für ein erstes Gespräch steht Sebastian Fricke immer zur Verfügung, entweder vor Ort oder in der angenehmen Atmosphäre der Agentur: „Wir freuen uns über jedes neue Thema, für das wir Ideen entwickeln dürfen!“



Veröffentlicht am: 21.04.2011