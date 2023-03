Kommunikation - Wenn Bilder sprechen

Kaltenkirchen (em) „Die verschiedenen Welten der Kommunikation zu verstehen, erfordert hohe Kompetenz,“ so Martina Rußmann.



Als langjährig freiberuflich tätige Dipl. Kommunikationsdesignerin ist sie eine kompetente Ansprechpartnerin, wenn es bei Neugründung um die Namensfindung und Logoentwicklung geht oder wenn das Geschäftspapier, der Flyer, die Website und die Werbung im Allgemeinen gestaltet werden soll.



Ein Netzwerk oder mehrere ...

„Ich war schon in vielen Netzwerken,“ erklärt Rußmann, die den bck mitgegründet hat, „Im bck wird das umgesetzt, was ich in anderen Netzwerken bislang vermisst habe: Erfahrungsaustausch, interessante Vorträge, die Durchführung von gemeinsamen Projekten und man findet interessante Kooperationspartner aus der Region.“



10 Minuten für mein Unternehmen

Am 28. März 2011 fand wieder der bck-Abend im Landhotel Dreiklang statt. Drei Kurzpräsentationen von Unternehmen gaben regen Anlass zu Fragen und zum Erfahrungsaustausch.



Veröffentlicht am: 21.04.2011