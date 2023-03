Kompaktseminar IT-Sicherheit für EVUs in Dresden

10.06.2015 | 10:00 Uhr | NH Dresden Neustadt | Hansestraße 43, 01097 Dresden



NH Dresden Neustadt (em) Am 10.06.2015 laden wir alle Geschäftsführer und IT-Führungskräfte von Stadtwerken und Netzbetreibern zum Kompaktseminar „IT-Sicherheit für Energieversorgungsunternehmen – Einführung eines zertifizierten information security management system (ISMS) nach ISO 27001” im NH Dresden Neustadt, Hansestraße 43, 01097 Dresden ein .



Anmeldungen bis zum 03. Juni 2015:



per Post: ANMATHO AG

Winterhuder Weg 8

22085 Hamburg

per Fax: 040 / 229 47 19 – 19

per Mail: seminare@anmatho.de

Online: www.anmatho.de/anmatho-ag/trainings-und-seminare/anmeldung/

Veröffentlicht am: 27.05.2015