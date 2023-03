Kompaktworkshop Telefonakquise mit Erfolg

Montag | 01.12.2014 | im park inn Hotel



Lieben Sie Ihr Telefon, freuen Sie sich jeden Tag, wenn Sie potentielle Kunden anrufen dürfen? Oder würden Sie sich dann am liebsten unter der Bettdecke verkriechen?

Haben Sie Ihr Telefon immer griffbereit, oder machen Sie einen großen Bogen darum, wenn es um Akquise geht? Versuchen sie das Telefonieren möglichst zu umgehen, indem Sie immer wieder emails schicken?



Ist Ihre Art der Akquise erfolgreich? Wenn ja, herzlichen Glückwunsch! Wenn Sie mehr wissen möchten oder besser werden wollen, melden Sie sich gleich an.

Oder kennen Sie Menschen, für die Telefonakquise ein rotes Tuch ist? Fragen Sie doch einmal Ihre Kunden “Wie gehts Ihnen mit der Leichtigkeit beim Telefonieren?”



Mit dem richtigen Handwerkszeug entsteht etwas Neues, dass für Geldfluß, Wohlfühlen und Leichtigkeit steht. Telefonakquise kann Spaß machen!



An diesem Abend erhalten Sie wertvolle Tipps und Tricks zur Vorbereitung und zum Verhalten am Telefon.



- Wie bereite ich mich vor?

- Wie kommt eine gute Verbindung zustande?

- Was ist nach dem Telefonat wichtig?

- Es gibt auch Zeit für Austausch und für Ihre Fragen.



Schnupperpreis: 59 € + MWSt

inkl. Tagungsgetränke und Snack

www.connextions.de/kompaktworkshop-telefonakquise-leichtigkeit-und-erfolg/

Veröffentlicht am: 21.11.2014