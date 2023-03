Kompetenter Service

Norderstedt (lm/ls) Beratung, Installation, Inbetriebnahme, Reparatur und Wartung – Kunden von elektroMünster erhalten einen umfassenden Service in allen Bereichen der Elektrodienstleistungen. Regelmäßige Fortbildungen halten die Fachkräfte immer auf dem neuesten Stand der Technik.



Die Experten richten für Unternehmen jeder Größe unter anderem Internetanschlüsse, WLAN-Netze, Netzwerke sowie komplexe EDV- und Telefonanlagen ein, ohne dabei den Arbeitsablauf zu stören. „Wir haben die Technik namhafter Hersteller, damit Sie optimal erreichbar sind“, verspricht Andreas Münster, Inhaber von elektroMünster. „Gerne beraten wir Sie ausführlich, wie Sie schnell und sicher ins Internet kommen“, so der Fachmann weiter. E-Check, Haus-, Klingel- und Sprechanlagen, Antennen- oder Alarmanlagen gehören ebenso zu dem Portfolio des Familienbetriebes. „Wir befinden uns in unseren Tätigkeitsfeldern immer auf dem neuesten Stand der Technik“, verspricht Inhaber Andreas Münster. „Sie können beispielsweise mit mobilen Endgeräten wie dem Smartphone oder Tablet-PC über einen Internetzugang auf Ihre Video-Gegensprechanlage zugreifen.“ Mit dem 24 Stunden Notdienst stehen die Experten ihren Kunden zudem rund um die Uhr zur Verfügung.



Foto: Andreas Münster und sein Team sorgen für eine fachgerechte Beratung und Montage in Sachen Elektroinstallationen.

Veröffentlicht am: 18.05.2015