Kompetenz-Center für Plotter, Drucker und Co.

Westerhorn (jj) Kaufen, mieten oder leasen! Plotter für den universellen Einsatz, Drucker für effektives und zeitsparendes Arbeiten, Kopierer für anspruchsvolle Anwender, die mehr erwarten und Faxgeräte, Monitore sowie Zubehör als ideale Ergänzung – das alles plus eine professionelle Beratung und individuelle Lösungen zu vielen Office-Bereichen bekommen Kunden der Plotline OHG.



„Seit 1995 sind wir auf den Vertrieb spezialler Plotterpapiere und -folien für CAD und Graphic Arts sowie klein- und großformatiger Drucker, Kopierer und Plotter spezialisiert“, so Geschäftsführer Michael Karpinski (Foto). Darüberhinaus bieten die Fachleute Document Consulting, unternehmensortierte Softwarelösungen, Verbrauchsmaterialien sowie einen technischen Full-Service inklusive Reparatur. Übrigens: Bei Plotline bekommen Kunden nur das Beste vom Besten – so sind die Spezialisten unter anderem Goldpartner der bekannten Marke hp.

Veröffentlicht am: 04.05.2012