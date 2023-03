Kompetenz rund um den Tank

Kaltenkirchen (ml) Es gibt vielerlei Dinge des täglichen Lebens, über die wir uns nur wenig Gedanken machen und deren Funktionieren wir solange als selbstverständlich voraussetzen bis zu dem Zeitpunkt, an dem diese Dinge nicht mehr intakt sind und uns damit größte Probleme bereiten können.



Einer dieser Gegenstände, den wir alle kennen und von dem wir alle in den unterschiedlichsten Formen auch abhängig sind, ist der Tank. Und damit ist nicht nur der Öltank gemeint. Dass Tanks auch gepflegt werden müssen, ist den wenigsten von uns bewusst. Einer, der sich dieser Aufgabe seit vielen Jahren annimmt, ist der Unternehmer Torsten Hampel, den wir Ihnen heute einmal vorstellen möchten. Die Tanktechnik Dringelburg GmbH (TTD) gibt es seit mehr als 30 Jahren. Torsten Hampel hat das Unternehmen im April 2009 übernommen und kennt sich in dem Metier bestens aus. „Ich habe das bei meinem Vater – wie man so schön sagt – von der Pike auf gelernt. Und nachdem es zunächst nur um den klassischen Heizöltank ging, haben wir uns in den letzten Jahren in alle technischen Richtungen weiterentwickelt“. Mit seinen zwölf Angestellten und einem Auszubildenden sowie einer Vielzahl von freiberuflichen Mitarbeitern bietet TTD heute der chemischen- und der Minaralölverarbeitenden Industrie professionelle Unterstützung für alle Aufgaben in der Tank- und Anlagentechnik. Ob Installation, Schutz, Wartung, Sanierung oder auch Rückbau – alle Bereiche werden mit großer Kompetenz bedient. Zur Tanktechnik gehören neben der Prüfung und Reinigung von Tankanlagen eine Vielzahl weiterer Angebote wie beispielsweise die Schutzmaßnahmen, der Einbau sicherheitstechnischer Einrichtungen oder der Rohrleitungsbau.



Des Weiteren die Lieferung und Istallation von Tanks jeder Art und Größe oder etwa der Einbau von Sicherheitsgeräten. Zum TTD Portfolio gehören aber auch noch die Themen Abscheidertechnik, Kraftstoffanlagen „vom Tank bis zur Zapfsäule“ sowie die Bodensanierung und der Gefahrgut- Transport. Das Kundenklientel von Torsten Hampel reicht denn auch von der Privatperson bis hin zur Industrieanlage. „Bislang unterliegen nur Tanks ab einer Größe von 10.000 Litern einer Prüfungspflicht, die EU arbeitet aber bereits an einem Gesetz, das eine Tankreinigung ab 1000 Liter verbindlich vorsieht“, ergänzt Torsten Hampel. Mit der aktuellen Auftragslage ist er zufrieden und auch die Zukunft sieht er durchweg positiv: „Wir bieten eine gute Qualität und bezahlen unsere Mitarbeiter gut. Und Tankanlagen wird es immer geben. Natürlich muss man nach links und nach rechts schauen, aber da mache ich mir keine Sorgen. Außerdem sind wir das einzige Unternehmen, dass die Tankreinigung mit Fahrzeugen mit getrennten Schlauchsystemen anbietet – das heißt, bei uns werden die Ölrükkstände mit einem seperaten Schlauch in eine extra Kammer für die fachgerechte Entsorgung gesaugt. Alles in allem sind wir also gut aufgestellt“. Auch auf die Frage nach einem persönlichen Wunsch weiß der sympatische Unternehmer schnell eine Antwort: „Manchmal wünsche ich mir mehr Zeit für meine Hobbies wie etwa Tauchen, Laufen, Volleyballspielen, Radfahren, Fotografieren oder für mein Meerwasseraquarium.“ Letzteres reinigt er übrigens selber und ganz allein.

Veröffentlicht am: 25.08.2012