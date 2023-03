Kompetenzvielfalt in der Lebensmittelbranche

Neumünster (em/lmp) Bereits 1965 wurde das KIN-Lebensmittelinstitut in Neumünster gegründet. Noch vielen Neumünsteranern als Konserveninstitut Neumünster bekannt, blickt die Einrichtung heute auf eine wahre Erfolgsstory zurück.



Unter dem Dach des Vereins, mit seinen rund 300 Mitgliedern aus der Lebensmittelindustrie, führt das KIN zwei gemeinsame Weiterbildungsbereiche, die sich mit den wirtschaftlichen Geschäftsfeldern Innovation und Technologieentwicklung, Chemie, Mikrobiologie sowie Sensorik und Gutachtenerstellung der KIN GmbH optimal ergänzen. Die bedarfs- und praxisnah aufgestellte, berufliche Ausund Weiterbildung mit jährlich circa 60 fachspezifischen Seminaren in acht Themenbereichen sowie die Fachschule für Lebensmitteltechnik bieten der Branche Kompetenzvielfalt auf höchstem Niveau. „Das sich ständig verändernde Verbraucherverhalten und lebensmittelrechtliche Grundlagen sowie viele produktspezifische Neuerungen erfordern, dass die Mitarbeiter in der Branche ihr Fachwissen stetig erweitern“, so Eike Hehnen, Leiterin der KIN-Seminarabteilung.



Foto: Das Institut geht mit der Zeit. Neben offenen Seminaren in den hauseigenen, modern ausgestatteten Seminarräumen, Laboratorien und dem Technikum, setzt das Team zudem auf interaktive Webinare und Online-Schulungen.

Veröffentlicht am: 02.12.2013