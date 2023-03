Komplettlösungen innovativ und kreativ!

Bad Segeberg (em/mp) „Wer einen einheitlichen und vor allem besonderes Corporate Identity entwickelt haben möchte, sollte sich auf ein innovatives und kreatives Team rund um Copy + Design einlassen“, erklärt Mandy Hohmann, Dipl. Kommunikationsdesignerin und Inhaberin.



Copy + Design ist seit dem 1. September 2009 in Bad Segeberg ansässig und bietet dem Kunden eine professionelle ganzheitliche Betreuung in Sachen Kopier,- Druck- und Gestaltungsmöglichkeiten bis hin zur Erstellung umfassender Imagekampagnen für Unternehmen, Entwicklung von Corporate Identities im Rahmen moderner Unternehmensführung (Logoentwicklung, Imageanzeigen, Imagefolder, Geschäftsausstattung etc.) und Umsetzung eigener Internetpräsenzen. Zudem bietet der Copyshop- Bereich ein vielfältiges Angebot. Der Kunde hat die Möglichkeit Kopien bis max 1,34 m Breite anfertigen zu lassen. Großformatdruckerund plotter machen dies möglich. Nicht nur Architekten und mittelständische Unternehmen profitieren davon. Selbst Fahrzeugbeschriftungen und Beschilderungen in unterschiedlichsten Größen sind möglich sowie Textilveredelungen (Textildruck), Banner- und Fahnendruck, Plakat- und CLP-Druck und vieles mehr. „Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit und stehen Ihnen mit Kreativität und Engagement zur Seite“, betont Hohmann.



Wer mehr über dieses junge und aufstrebende Unternehmen erfahren möchte, welches seit diesem Jahr auch Mediengestalter ausbildet, kann sich auf der Homepage www.copyunddesign.de informieren oder einen Gesprächstermin telefonisch unter 04551 / 90 81 811 vereinbaren.

Veröffentlicht am: 31.08.2011