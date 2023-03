Komplettservice von Anfang an - alles aus einer Hand

Norderstedt (em) Die Firma DATADRUCK Design & Printmedien GmbH wurde 1984 durch Herrn Bernd-Wiking Schreiter am Gutenbergring in Norderstedt gegründet. 1990 erfolgte der Umzug in die Oststraße. Der Schwerpunkt lag seit der Gründung in der Herstellung von Endlosformularen und selbstdurchschreibenden Schnelltrennsätzen.



Die DATADRUCK Design & Printmedien GmbH hat sich dem ständigen Wandel des Marktes und den technischen Innovationen stets angepasst.



Die Druckvorstufe wurde mit einem modernen digitalen CTPDruckplattenbelichtungssystem ausgestattet. Hier werden die Druckplatten ohne Einsatz von Film und Chemie direkt belichtet. Das schont die Umwelt und führt zu präzisen Ergebnissen in der Druckvorstufe. Im Bereich Druck wurden einige Rotationsmaschinen gegen Bogendruckmaschinen getauscht. Somit verlagerte sich der Schwerpunkt vom Formulardruck zunehmend zur Fertigung von Geschäftsdrucksachen. Das Produktportfolio hat sich so ständig erweitert.



Seit Neuestem rundet eine Digitaldruckmaschine der neuesten Generation das breite Angebotsspektrum ab. „Damit wird die Umsetzung von kleinen und mittleren Druckprojekten für viele Kunden realisierbar“, so Timo Schreiter. „Wir setzen auf gute Beratung, individuelle Lösungen und reibungslose Abläufe!“ Der 45-jährige Marketingfachkaufmann Timo Schreiter führt das Familienunternehmen gemeinsam mit dem Firmengründer Bernd-Wiking Schreiter. Jahrelange Erfahrung in der Druckund Werbebranche, moderne Technik und der Wille sich stetig zeitgerecht weiter zu entwickeln, brachten die Firma DATADRUCK auf einen hohen Leistungsstand. Die Produktpalette umfasst Flyer, Farb-Prospekte, Image-Broschüren, Kataloge, Preislisten, Visitenkarten und Werbedrucke, sowie Briefbogen für alle Anwendungsbereiche. Dazu kommen Briefhüllen und Versandtaschen, Werbe- und Notizblocks, Wand- und Tischkalender, Schreibunterlagen, Präsentationsmappen, Endlosformulare und SDDurchschreibesätze.



Als vollstufige Qualitätsdruckerei unterstützt die DATADRUCK Design & Printmedien GmbH ihre Kunden bei der Konzeption, grafischen Gestaltung und der perfekten technischen Umsetzung ihrer individuellen Druckvorhaben, beginnend mit der digitalen Übernahme und Weiterverarbeitung der Druckdaten bis hin zur kompletten Neugestaltung. Mailings, Webdesign und Corporate Design werden durch die Mediengestaltung im Haus mit abgedeckt.

Veröffentlicht am: 21.06.2011