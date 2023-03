Konflikte im Unternehmen professionell lösen

11.06.2015 | 17:00 Uhr | Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein | Marienstraße 37, 23795 Bad Segeberg



Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein (em) Streitigkeiten zwischen und in Unternehmen enden häufig mit dem Gang vor den Richter. Die Idee der Wirtschaftsmediation setzt dagegen auf außergerichtliche Lösungen und will so helfen, Zeit und Geld zu sparen. Das Know-how für eine solche Vermittlung im Streitfall gibt es erstmals in Bad Segeberg bei der Wirtschaftsakademie mit der Weiterbildung Wirtschaftsmediation (IHK). Am 11. Juni informiert die Akademie um 17:00 Uhr in der Marienstraße 37 über das Seminar.



Als neutrale Dritte bringen Wirtschaftsmediatoren die Konfliktparteien an einen Tisch und arbeiten mit ihnen an einer tragfähigen Problemlösung. Dafür müssen sie das Handwerkszeug des Mediationsprozesses beherrschen und sich zugleich auf dem wirtschaftlichen Parkett sicher bewegen. In den rund 160 Stunden des Trainings stehen dazu neben Grundlagen der Wirtschaftsmediation beispielsweise Gesprächs- und Moderationstechniken, Konfliktmanagement, Verhandlungstechniken sowie rechtliche Themen auf dem Programm. Anschließend vertiefen die Teilnehmenden die erworbenen Kenntnisse in einer praxisnahen Projektarbeit. Start der Weiterbildung, die mit einem IHK-Zertifikat abschließt, ist der 4. September.



Weitere Informationen und Anmeldung zur kostenfreien Informationsveranstaltung bei Birgit von Essen von der Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein in Bad Segeberg unter Tel. (0 45 51) 88 93 - 27 sowie per E-Mail an birgit.essen@wak-sh.de.





Veröffentlicht am: 09.06.2015