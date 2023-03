Sun Tzu war ein chinesischer General, der etwa 500 v.Chr. lebte. Sein Buch „Die Kunst des Krieges“ wird heute unter anderem für Managementstrategien genutzt. Kooperation und Vertrauen sind wichtige Säulen in Open Business Geschäftsmodellen und stehen möglicherweise im Widerspruch zu den Lehren von Sun Tzu. Der Workshop „Konfrontation oder Kooperation“ bietet Gelegenheit, diesen Widerspruch zu diskutieren.



In einem kleinen Kreis (max. 10 Teilnehmerinnen und Teilnehmer) können eigene Themen, angeregt durch den Titel des Workshops, vorgeschlagen und zur Diskussion gestellt werden. Jedem Thema wird ca. eine halbe Stunde gewidmet. Ziel des Workshops ist in erster Linie ein Austausch von Ansichten, Ideen und Informationen.



Ob und wie Ergebnisse des Workshops nachträglich ausgewertet werden, wird im Workshop selbst besprochen. Mehr auf www.diwish.de!



06.07.2016 | 15:00 Uhr | wobe-systems GmbH in Kiel | Wittland 2-4, 24109 Kiel

Veröffentlicht am: 06.06.2016