KonneXion: Trurnit Forum 2017

31.05.2017 | 09:30 Uhr | Energiebunker Wilhelmsburg, Hamburg | Neuhöfer Straße 7, 21107 Hamburg



Energiebunker Wilhelmsburg, Hamburg (em) Am 30. und 31. Mai findet das Trurnit Forum in Hamburg statt. Es zeigt in Exkursionen, Vorträgen und Workshops, welche Chancen und Wege die Digitalisierung bietet. Die Veranstaltung richtet sich an Geschäftsführer, Marketing- und Kommunikationsverantwortliche aus Wirtschaft und Kommunen.



Das Kommunikationsevent mit dem Schwerpunkt auf Energie und Kommunalwirtschaft startet am Dienstag, 30. Mai, mit drei Exkursionen zur Auswahl: Einblicke in die Möglichkeiten zur Kundenbindung über Smartphone und Tablet gibt der App-Tag mit endios. Die Entwicklung von Hamburgs Hafen zum Smart Port zeigt die zweite Exkursion mit einem Rundgang und Expertenvorträgen. Und wie sich ein Sammelort giftiger Altlasten zu einem Gipfel erneuerbarer Energien gewandelt hat, gibt es bei der dritten Exkursion zum Energieberg Georgswerder zu entdecken. Networking und kollegialer Austausch stehen bei der Abendveranstaltung in der Hafencity Hamburg auf dem Programm.



Am Mittwoch, 31. Mai, lädt Trurnit ein, bei Vorträgen und Workshops im Energiebunker Wilhelmsburg innovative Konzepte zur digitalen Vernetzung zu entdecken und zu diskutieren. Timo Leukefeld, Experte für Energieversorgung und Energiebotschafter der Bundesregierung, gibt dazu in seinem Auftaktvortrag „Intelligentes Verschwenden – Aufbruch, Umbruch, Chancen“ einen ersten Einblick in die Möglichkeiten und Risiken, die die Digitalisierung birgt. Anschließend geht es in Workshops und Vorträgen um digitalen Vertrieb, lokale Positionierung, Krisenkommunikation sowie Content Marketing. Den Abschluss bildet eine Führung durch den Energiebunker.

Mehr Details zum Programm und zur Anmeldung gibt es unter http://forum17.trurnit.de. Anmeldeschluss ist der 24. April 2017.







Veröffentlicht am: 11.04.2017