Kontakte - Fachforen - WirtschaftsDialoge

Hamburg (fg) Treffen Sie die Entscheider der Metropolregion Hamburg auf der B2B NORD am 14. April von 9 bis 17 Uhr in der MesseHalle Hamburg-Schnelsen. Erstklassige Impulsvorträge, Fachforen zu Themen wie Logisitik, Personal oder Gewerbeimmobilien und WirtschaftsDialoge warten auf die Besucher der größten regionalen Wirtschaftsmesse Deutschlands.



Bei der siebten Auflage des größten Familientreffens der norddeutschen Wirtschaft, kommen wieder Unternehmen aus Hamburg, Schleswig-Holstein und Niedersachen, aber auch weit über diese Landesgrenzen hinaus, zum intensiven Austausch zusammen. Hier werden die Grundsteine für branchenübergreifende Kontakte zur Anbahnung und Vertiefung von Geschäftsbeziehungen gelegt. Die B2B NORD ist ein Marktplatz der Ideen. Sie unterstützt maßgeblich die Netzwerkbildung und den Wissensaustausch.



Keynotes der B2B NORD

Keynote-Speaker der German Speakers Association geben im Impulsforum im Obergeschoss Denkanstöße und wichtige Impulse für den Berufsalltag. Eine Vielzahl der besten deutschsprachigen Trainer und Speaker sind unter dem Dach der German Speakers Association zusammengeschlossen.



Teamentwicklung

Martin Laschkolnig geht in seinem Vortrag darauf ein, wie man mit fünf einfachen, aufeinander aufbauenden Schritten ein Umfeld aufbauen kann, so dass Mitarbeiter am Montagmorgen gerne zur Arbeit kommen und eigenständig, mitdenkend und initiativ ans Werk gehen. Er zeigt auch, wie man bestehende Mitarbeiter ans Unternehmen bindet und wie man motivierte Neuzugänge anzieht. „Holen Sie Ihre Mitarbeiter ins Boot, setzen Sie auf Teamwork und versetzen Sie gemeinsam Berge“



Marketing

Jeder sucht sie: Zahllose Neukunden und Bestandskunden, die immer wieder gerne kaufen. Dass der klassische Verkauf das allein nur schwer schafft, vermittelt Siegfried Haider in seinem Vortrag. Ziel ist es, mehr Kunden magnetisch anzuziehen und zu begeistern. Sichtbarkeit, Aufmerksamkeit und Attraktivität sind die Mittel – Helium-Marketing DAS Konzept. Siegfried Haider zeigt, wie man endlich mit perfekter Positionierung Sog auf Zielgruppen ausübt, auf- und ausbaut. Die Kommunikation wird so verstärkt und im Kopf der Zielgruppe verankert.



Verkauf

Was Verkäufer von Singles lernen können, zeigt Jens Löser in seinem Vortrag. Er erklärt die verblüffenden Parallelen zwischen Kundengewinnung und „Sozialakquise“. In seinem außergewöhnlichen Vortrag „Single sucht Frosch – So verkaufen Sie (sich) richtig“ verknüpft der Top-Referent seinen Erfahrungsschatz aus über 25 Jahren erfolgreicher Vertriebsarbeit mit seiner langjährigen, von Erfolg gekrönten Praxis als Single und Flirtexperte. Er überträgt auf humorvolle Weise praxiserprobte Flirtmethoden auf den Vertrieb und zeigt dabei Verkäufern, wie sie spielerisch von Menschen auf Partnersuche für einen schnellen und nachhaltigen Vertriebserfolg lernen können.



Erfolg

Der Cirque du Soleil Star Christian Lindemann lässt die Besucher der B2B NORD hinter die Kulissen blicken und liefert Übersetzungsarbeit zwischen den Weltbühnen und den alltäglichen Bühnen des Lebens. Er gibt seinen Erfahrungsschatz weiter, um jedem Mut und Selbstvertrauen zu vermitteln um erfolgreich auf den "Bühnen des Lebens" unterwegs zu sein. Der Meister der Bühne zeigt wie Aufmerksamkeit generiert werden kann, mit Fokus und Wahrnehmung umzugehen, Faszination zu erzeugen und Menschen wirklich zu berühren - it's showtime!



Branding

Was haben Steve Jobs, Marc Zuckerberg, Helene Fischer und Thomas Gottschalk gemeinsam? Sie alle sind in gewisser Weise einzigartig und haben auf die eine oder andere Art ihre Branche verändert. Drei Geheimnisse erfolgreicher Positionierung verrät Paul Misar, der vom größten österreichischen Wirtschaftsmagazin TREND als Markenmacher bezeichnete Entrepreneur und Erfolgsbuchautor. In Zeiten der Informationsüberflutung, in denen sich Produkte immer ähnlicher werden, wird bewusstes BRANDING immer wichtiger für den Erfolg.



Präsentationstrends

Dipl.-Wirtsch.-Informatiker Matthias Garten, Experte für innovatives Präsentieren, zeigt den Besuchern der B2B NORD, welche Präsentationstrends gerade aktuell sind. Angefangen von trendigen Slidedesigns, über die Konzeption des Inhalts, bis hin zu aktuellen Präsentationstools und Spielarten von Inszenierungen.



Weitere Informationen zu Deutschlands größter regionaler Wirtschaftsmesse, das aktuelle Programm, eine Ausstellerliste, Hinweise für Besucher sowie Impressionen der vergangenen Messen finden Interessierte online auf: www.B2B-NORD.de/Messe

Veröffentlicht am: 03.03.2016