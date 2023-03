Kontakte knüpfen und Betriebsluft schnuppern

Kaltenkirchen (fg/kv) Im vierten Jahr in Folge bot die Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg mit der Backstage Jobtour den Schülern der Gemeinschaftsschulen und Gymnasien aus Bad Segeberg und Umgebung wieder die Möglichkeit einen Blick hinter die Kulissen unterschiedlichster Unternehmen zu werfen.



Rund 60 Schüler konnten per Fragebogen die gewünschte Berufsrichtung und in diesem Jahr auch erstmals ein Wunschunternehmen angeben. Zwei Unternehmen wurden daraus dann für die Besichtigung ausgewählt. Mit Führungen durch die Unternehmen und durch Gespräche mit Auszubildenden und Ausbildern konnten die Schülerinnen und Schüler viel über die angebotenen Berufe erfahren, Fragen stellen und sich eventuell schon mit den zukünftigen Kollegen unterhalten.



Möbel Kraft, die Bundesagentur für Arbeit, die Kreishandwerkerschaft Mittelholstein, die Barmer, die IHK zu Lübeck und die Schulen Gemeinschaftsschule am Seminarweg, Schule am Burgfeld, Annette von Rantzau Gemeinschaftsschule, Poul-Due-Jensen Gemeinschaftsschule und BBZ Bad Segeberg unterstützen dieses Projekt, bei dem in diesem Jahr 16 Unternehmen von den Schülern besichtigt werden konnten. Die Auswahl der Unternehmen erfuhren die Jugendlichen am Veranstaltungstag und wurden dann mit zwei Shuttlebussen direkt zu den Betrieben gefahren. Unternehmen, die Interesse haben in Zukunft auch Teil der Jobtour zu werden und so dem Nachwuchs ihr Unternehmen zu präsentieren, können sich an Astrid Herms und Maria Zebold von der Wirtschaftsentwicklungsgesellschaft des Kreises Segeberg wenden. Mail: Info@wks-se.de

Veröffentlicht am: 05.12.2018