Kooperationspartner gesucht?

Bad Segeberg/Hamburg (sh/sw) Unternehmen, die Ihren Kunden Sicherheitsdienstleistungen anbieten, wie z.B. Pflegedienstleister, Hausverwaltungen, Stadtwerke oder auch Wohnungsbaugesellschaften ist es wichtig gerade im Bereich der Sicherheit mit hochqualifizierten Partnern zusammenzuarbeiten. Eine Kooperation mit MEBO Sicherheit ermöglicht diesen Unternehmen seinen Kunden einen Mehrwert anzubieten.



Und genau dafür hat MEBO das passende im Programm. „Mit uns als Kooperationspartner haben Unternehmen wie Stadtwerke oder Pflegedienste die Möglichkeit, ihren Kunden unseren Hausnotruf oder ein Sicherheitspaket, als Mehrwert zu ihren normalen Leistungen mit anzubieten und sich so einfach von den Mitbewerbern abzuheben“, erklärt Simo Brunke, Hausnotruf-Leiter bei MEBO.



„Zusätzlich bieten wir die Möglichkeit, dass die Mitarbeiter schon zum Projektstart von uns geschult werden. Denn technisches Wissen und Beratung muss auf höchstem Niveau passieren. Dann können sie direkt zu ihrem Kunden fahren und die Geräte selbst installieren. Oder wir übernehmen diesen Service für den Kooperationspartner, fahren zu dem Kunden und beraten kostenlos vor Ort“, so Simo Brunke weiter.



Auch Pflegedienste schätzen MEBO Sicherheit, als einen starken Partner an ihrer Seite. Die Pflegedienste können viele Vorteile bei einer Kooperation mit MEBO Sicherheit nutzen. Dazu gehören zum Beispiel eine Notruf- und Serviceleitstelle, die 24/7/365 erreichbar ist oder Hausnotrufgeräte, die über MEBO bezogen werden können und der Aufbau erfolgt über den Sichheitsdienstleister. „Gerne stehen wir Ihnen bei allen Fragen rund um das Thema Kooperation und Hausnotruf zur Verfügung, vereinbaren Sie einen Termin vor Ort“, so Simo Brunke abschließend.

Veröffentlicht am: 27.10.2017