Kopf frei für neue Ideen: 4m Elb-Walk

30.06.2015 | 11:30 Uhr | Falkensteiner Elbhöhenweg



Falkensteiner Elbhöhenweg (em) Sie sind anspruchsvoll, haben viel erreicht und sind doch nicht ganz zufrieden?

Sie wollen mehr Zeit, Stimmigkeit und authentischen Erfolg in Ihrem Leben,

aber der Kopf ist gerade nicht frei, Arbeit und Alltag nehmen Sie zu sehr in Beschlag?

Kommen Sie mit auf den Leben im Plus Elb-Walk und entdecken Sie spielerisch ihre Lösung.

Das Leben im Plus Konzept bringt Sie auf die richtige Spur, wenn Sie

• neue Perspektiven suchen,

• eine bessere Lebensqualität erstreben,

• mehr Zeit, Stimmigkeit, authentischen Erfolg wollen.

• Sie umfassend und dauerhaft etwas positiv verändern wollen.

• mehr Klarheit in Ihre jetzige Situation bringen möchten.

Beim Leben im Plus Elb-Walk eröffnen Sie sich schnell neue Perspektiven und Wege.

Erlebniswanderung mit gezielten Impulsen und Austausch

Hier können Sie

• einfach mal zur Ruhe kommen,

• Ihre Persönliche Situation in kleiner Gruppe reflektieren,

• einzelne konkrete Fragen im Einzelgespräch klären,

• erste Schritte für Ihr persönliches Ziel entwickeln,

• sich ein weiterbringendes Feedback einholen,

• neue, unterstützende Kontakte knüpfen.

Sie werden begleitet von einer erfahrenen Coach/Therapeutin/Trainerin, Unterstützt durch Anregungen und vertiefende Materialien, gestärkt durch eine inspirierende Natur.

Die effektive kleine Auszeit: Ruhe, Stärkung, Inspiration und Schwung in viel frischer Luft Für einen Neustart oder Neujustierung in Ihrem Leben mit mehr Spaß, Zufriedenheit und Erfolg mit Sinn...

Jede Veränderung beginnt mit dem ersten Schritt, kommen Sie mit meiner Begleitung in Bewegung

Ich freue mich auf Sie.

Herzlichst

Dagmar Thiel

Erlebnis, Erfahrung, Impulse auf ausgesuchten Wegen an der Elbe. Wir gehen ca 2 Std in einer kleinen Gruppe (mind.3, max 5 Teilnehmer) mit Anregungen, konkreten Anleitungen und lassen den Vormittag bei einem gemeinsamen Getränk ausklingen. Eine weitere Nachbereitung und Begleitung ist bei Folgeterminen möglich. Weitere Touren zu entsprechenden Themen sind geplant. Wir treffen uns am Parkplatz Falkenstein, um 11:30 Uhr http://www.falkensteiner-ufer.de/images/falkensteinerufer.png







Veröffentlicht am: 12.05.2015