KoSSE-Tag 2016

Der Kompetenzverbund Software Systems Engineering (KoSSE) (kosse-sh.de) lädt zum siebten großen Jahrestreffen ein. Experten und Interessierte aus dem Bereich Software Engineering treffen sich jedes Jahr beim KoSSE-Tag, dieses Mal wieder in Kiel im Wissenschaftszentrum.



Wissenschaftszentrum Kiel (em) Zum Thema „DevOps: Synergien zwischen Softwareentwicklung und Betrieb“ wird es Vorträge aus Wissenschaft und Wirtschaft sowie Möglichkeiten zum Networking geben.



Die DevOps-Bewegung zielt darauf ab die Zusammenarbeit von Softwareentwicklung (Dev für Development) und Betrieb (Ops für Operations) zu optimieren und Reibungsverluste zu vermeiden. In der (agilen) Softwareentwicklung ist es das Ziel, schnell viele Features bereitzustellen. Im Betrieb ist es das Ziel, stabile Dienste bereitzustellen - häufige Änderungen werden hier traditionell als unerwünscht angesehen.



DevOps verfolgt nun den Ansatz viele, stabile Releases bereitzustellen. Die dazu erforderliche Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung wird durch die Automatisierung von Entwicklungs- und Betriebsaufgaben erreicht. Automatisierung ist der Schlüssel zum DevOps-Erfolg. Agile Vorgehensweisen, insbesondere testgetriebene Entwicklung, unterstützen DevOps. Fehler, die in der sogenannten Deployment-Pipeline auftreten, dürfen nicht toleriert werden und müssen zeitnah korrigiert werden. Generell führt die kontinuierliche Integration von Qualitätssicherungsmaßnahmen zu einer kontinuierlich hohen Qualität und damit zu vielen stabilen Releases. Zur kontinuierlichen Überwachung der resultierenden Softwaredienste und auch der Deployment-Pipeline muss möglichst viel automatisiert gemessen und überwacht werden (Monitoring). Auf dem diesjährigen KoSSE-Tag werden wir dieses Themenspektrum aus mehreren Blickwinkeln betrachten.



Der KoSSE-Tag findet jedes Jahr im Sommer abwechselnd in Kiel und Lübeck statt.



Agenda





12:00 Uhr

Empfang beim Mittagsimbiss





13:30–15:00 Uhr

Vortragsblock I



Moderation Prof. Dr. Wilhelm Hasselbring, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel



13:30 Uhr

Begrüßung

Prof. Dr. Wilhelm Hasselbring, Christian-Albrechts-Universität zu Kiel



13:40 Uhr

Grußwort

Dr. Ulf Kämpfer, Oberbürgermeister der Stadt Kiel (angefragt)



14:00 Uhr

Keynote



Software Performance in DevOps – Eine Perspektive aus Forschung und Praxis

Dr. Andreas Brunnert, Gründer von RETIT und Teamleiter der Forschungsgruppe Performance bei der fortiss GmbH



15:00 Uhr

Kaffeepause



15:30–17:00 Uhr

Vortragsblock II



Moderation Prof. Dr. Martin Leucker, Universität zu Lübeck



15:30 Uhr

Continuous Deployment von Microservices

Guido Steinacker, Otto.de



Microservices erleichtern Continuous Deployment durch ihre Granularität und lose Kopplung. Continuous Deployment von dutzenden Microservices bleibt trotzdem eine Herausforderung. Wie bei otto.de bis zu 250 Live-Deployments pro Woche durchgeführt werden, stellt Guido Steinacker in diesem Vortrag vor.



16:00 Uhr

DevOps und Industrie 4.0

Maik Wojcieszak, wobe-systems GmbH



DevOps entwickelt sich zu einer Erfolgsgeschichte im Bereich der Software Entwicklung und Unternehmen die Internetdienste anbieten. Große Vorbilder sind „Unicorns“ wie Amazon, Google. Der Talk zeigt am Beispiel der Druckindustrie wie DevOps bei der Digitalisierung kleiner und Mittelständischer Industrieunternehmen helfen kann.



16:30 Uhr

DevOpsBiz: Hand in Hand zum Erfolg

Sabine Bernecker-Bendixen, sof-IT



Eine Einführung in den Begriff und die Idee weitere Abteilungen einzubeziehen.



17:00 Uhr

Diskussion und Ausklang beim Fingerfood



Zur Keynote



Vor seiner Zeit bei fortiss war Andreas Grünnert bei der IBM Deutschland Research & Development GmbH als Technical Lead und Advisory IT Specialist tätig. Er hat Informatik an der FH Brandenburg und Wirtschaftsinformatik an der Universität Bamberg studiert. Dr. Andreas Brunnert beschäftigt sich seit über zehn Jahren mit dem Thema der Performance-Evaluation von Softwaresystemen, in den letzten Jahren fokussiert durch die Integration von mess- und modellbasierten Performance-Evaluationsansätzen, welche durch RETIT als Lösungen angeboten werden.



Nutzer von Softwaresystemen (Apps, Webseiten, etc.) erwarten neben der korrekten Funktion immer auch eine schnelle Reaktionszeit, denn niemand wartet gerne. Oft führen schon Verzögerungen im Sekundenbereich dazu, dass Nutzer abspringen und der Umsatz von eCommerce-Anbietern massiv einbricht. Neben solchen B2C Beispielen finden sich auch im Bereich der kritischen Infrastrukturen immer mehr Softwaresysteme, die in ausreichender Geschwindigkeit reagieren müssen. Stellen Sie sich beispielsweise vor, Smart Grids würde nicht schnell genug auf Wind- und Wetterschwankungen reagieren...

Weitere Beispiele des täglichen Lebens finden sich zuhauf. Wie aber stellt man bei einer immer schnelleren Releasefrequenz, die durch DevOps Konzepte unterstützt wird, sicher, dass Softwaresysteme ein gewünschtes Antwortzeitverhalten aufweisen? Und wie hält man die dafür erforderlichen Kosten im Rahmen?



Die Keynote stellt aktuelle Ansätze aus Industrie und Forschung zur Beantwortung dieser und weiterer Fragen rund um die Performance von Softwaresystemen vor.

Anmeldung



Die Veranstaltung ist kostenfrei. Die Anzahl der Teilnehmer ist jedoch begrenzt. Wir bitten Sie daher um verbindliche Anmeldung bis zum 27. Mai 2016 unter http://www.diwish.de/termin/kosse-tag-2016-devops-synergien-zwischen-softwareentwicklung-und-betrieb.html.





01.06.2016 | 12:00 Uhr

Wissenschaftszentrum Kiel | Fraunhoferstraße 13, 24118 Kiel

Veröffentlicht am: 13.01.2016