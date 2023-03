Kosten gespart?

Quickborn (lm/sw) Brandschutz ist mehr als eine Richtlinie! Wer seinen Feuerlöscher lieber beim Discounter kauft und diese alle zwei Jahre austauscht, spart nur auf den ersten Blick.



Bernd Maaß, Schornsteinfegermeister und Gebäudeenergieberater, erzählt: „In dem erfolgreichen Restaurant eines Kunden kam es durch eine brennende Fritteuse in der Küche zu einem Feuer. Der billige Feuerlöscher vom Discounter funktionierte auch prompt. Was der Inhaber aber nicht bedachte: Es war ein Pulverlöscher. Dieser ruinierte die Küche und das Lokal musste vier Tage geschlossen werden. Der Schaden ist durch die Versicherung abgedeckt, der Ausfall für die Tage ist aber nicht abschätzbar. Eine ausführliche Beratung über den idealen Brandschutz für Ihr Unternehmen ist also unabdingbar. Außerdem sind Sie in der Mithaftung, wenn der prüfende Fachmann seine Arbeit nicht richtig ausführt. Sehen Sie dem Experten also genau auf die Finger.“

Veröffentlicht am: 20.12.2013