Kosten reduzieren durch Strom sparen

Norderstedt (mr/lm) Jeder, der ein Haus kauft, um ein Unternehmen zu gründen oder zu erweitern, stellt sich die Frage: Funktionieren alle Stromleitungen einwandfrei? Diese Frage beantworten die Fachleute von elektroMünster, denn sie sind die richtigen Ansprechpartner in solchen Fällen.



Seit über 40 Jahren kümmert sich der Familienbetrieb um die Elektrik sowie die Elektronik von Bürogebäuden – egal ob Alt- oder Neubau. Sicherheit steht dabei für das Team immer an erster Stelle. Eine fachgerechte und sorgfältige Installation und Wartung ist bei den Profis selbstverständlich.



„Wir sorgen dafür, dass Ihre Elektroinstallationen sicher und funktionstüchtig sind und verschaffen Klarheit über die Vorgänge hinter Ihren Wänden“, verspricht Inhaber Andreas Münster. Verteilerkasten, Stromleitungen, Steckdosen etc. werden genauestens untersucht. Neben dem Absichern der Elektroinstallationen durch Überstromschutzeinrichtungen, Fehlerstrom- sowie Leitungsschutzschaltern stellt der E-Check ein weiteres Tool dar, um Sicherheit zu garantieren. Dieser darf ausschließlich von einem dafür qualifizierten Unternehmen, wie elektroMünster, durchgeführt werden.



„Mit Hilfe des E-Checks erkennen wir sofort die Schwachstellen Ihrer Elektroinstallationen. Außerdem zeigt der E-Check finanzielle Einsparmöglichkeiten auf. Wir stehen Ihnen jederzeit für eine Beratung, die Installation und die Wartung Ihrer Elektroinstallationen zur Verfügung“, betont Andreas Münster, Fachmann für Elektroinstallation.

Veröffentlicht am: 30.08.2017