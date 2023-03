kostenfreier ide-talk

17.09.2015 | 16:00 Uhr | ide stampe GmbH in Kiel | Wittland 8b, 24109 Kiel



ide stampe GmbH in Kiel (em) Regelmäßig finden im Hause der ide stampe GmbH kostenfreie ide-talk´s zu unterschiedlichen Themen aus der Unternehmenskommunikation statt.

Im Septemer talken wir mit unseren Gästen zum Thema: "Personalrecruting"



Gute Fachkräfte für sich zu gewinnen stellt Unternehmen immer mehr vor eine große Herausforderung. Die Aussicht auf ein lukratives Einkommen allein reicht heute nicht mehr aus. Vielmehr muss man sich auch als attraktiver Arbeitgeber präsentieren, um gute Mitarbeiter für sich zu gewinnen. Wir sprechen mit unseren Gästen darüber, welche Methoden im Personalmarketing punkten und welche Kanäle sich eignen.



Veröffentlicht am: 20.08.2015