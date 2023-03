Kostenlose Lichttestwochen im Herbst

Norderstedt (mp) „Wussten Sie, dass die Beleuchtung am Arbeitsplatz sich auf die Arbeit Ihrer Mitarbeiter auswirkt?“, so Andreas Preugschat vom BüroProfi Nord. Die richtige Beleuchtung hat eine viel größere Bedeutung als sich die meisten vorstellen.



„Unsere Arbeitsumgebung, Arbeitsleistung und unser Wohlbefinden werden sehr stark vom Licht beeinflusst“, weiß der Fachmann. „Die persönliche Arbeitsplatzleuchte ist somit eines der allerwichtigsten Instrumente für ein optimales Arbeitsumfeld.“ Unzureichendes Arbeitslicht führt schnell zu eigentlich völlig unnötigen Beschwerden und Belastungen, wie Kopfschmerzen, Verspannungen im Nackenund Schulterbereich, Ermüdung und Brennen der Augen. Der Körper dreht sich automatisch in die optimale Lichtposition und führt dabei die Anschaffung ergonomischer Bürostühle und eine perfekte Einstellung des Bildschirms ad adsurdum. Daher sollte bei der Wahl einer Arbeitsplatzleuchte individuelle und persönliche Ansprüche berücksichtigt werden - je nach Art der Arbeit und dem Alter des Benutzers.



So steigt beispielsweise bei zunehmenden Alter der Lichtbedarf bei vielen Tätigkeiten, z. B. beim Lesen. „Die beste Lösung für eine optimale Ausleuchtung Ihres Arbeitsplatzes ist eine asymetrische Leuchte“, erklärt Andraes Preugschat vom BüroProfi Nord e. K. „denn diese verteilt das Licht gleichmäßig über einen schrägen Winkel über die gesamte Arbeitsfläche, so dass eine Blendwirkung auf dem Bildschirm und dem primären Arbeitsumfeld weitestgehend vermieden wird.“



Beim BüroProfi Nord können Interessierte nicht nur die ergonomischen Leuchten begutachten, sondern Andreas Preugschat kommt gerne zu seinen Kunden ins Büro, um die Lichtverhältnisse kostenlos und unverbindlich vor Ort zu testen!

Veröffentlicht am: 23.09.2011