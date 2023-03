Kreativ und mit Tiefgang netzwerken

Hamburg (ab/jj) Nachhaltig und mit Tiefgang netzwerken. Der BVMW Hamburg richtet regelmäßig die "BVMW T-Time – Netzwerken mit Tiefgang" aus. Eine immer beliebter werdende Veranstaltung, bei der Unternehmer die Möglichkeit haben, kreativ und in netter Atmosphäre neue Kontakte zu knüpfen. Weiter werden gemeinsam neue, spannende Projekte ins Leben gerufen, um so das Angebot für BVMW-Mitglieder noch wertvoller zu gestalten.



Auf der jüngsten Veranstaltung, der BVMW T-Time am 22. April, profitierten die Teilnehmer erneut von der reichhaltigen Vielfalt der angebotenen Netzwerkmöglichkeiten. Eine Tatsache, die so auch den gewünschten „Tiefgang“ erzeugt und gleichzeitig immer mehr Unternehmer zum Mitmachen anspornt. T-Time ist für 30 Teilnehmer ausgelegt, die jüngste Veranstaltung fasste aber bereits 38 Anmeldungen, mit steigender Tendenz - was sicher dem großartigen Veranstaltungsprogramm Rechnung trägt. Neben dem Austausch von Erfahrungen und Empfehlungen im besonderen Flair des ASPRIA Clubs hielt Dr. Julio Aspiazu, ein Unterstützer der BVMW T-Time, einen faszinierenden Impulsvortrag, der Tipps zum Netzwerken bot. Dabei wurde eine „BVMW-App“, welche die Firma pirAMide von Dr. Julio Aspiazu selbst entwickelte, vorgestellt und von ihm präsentiert. An diesem Abend zeichnete sich bereits ein reges Interesse an dieser ausgeklügelten App ab. Mit der „BVMWApp“ können sich die Mitglieder des BVMW direkter und zielführender vernetzen. Sie stellt dabei eine Art Mitglieder-Datenbank dar und bietet noch weitere Features, wie zum Beispiel eine gezielte Suchfunktion. Auf der T-Time gibt es noch eine ganz andere Art der Vorstellungsrunde: Die Teilnehmer nehmen sich Zeit, ihren Business- und privaten Bereich aufzuzeigen. So widmet sich das Augenmerk nicht allein auf die Geschäftsbereiche, sondern ebenso auf den Menschen dahinter. Gleichzeitig eröffnet sich die Möglichkeit, persönliche Erfahrungen und Empfehlungen auszutauschen. „So bleibt jeder Teilnehmer mit seinem persönlichen Netzwerk-Tipp besser im Gedächtnis“, erklärt Roland Lüdemann, Veranstalter der BVMW T-Time. Eines der gefragtesten Highlights des Abends ist der Kreativ-Wettbewerb. Hier werden per Zufallsverfahren kleine dreieroder vierer Gruppen gebildet. Innerhalb von 30 Minuten geht es darum, sich mit einander bekannt zu machen und netzwerkfähige Projekte zu erarbeiten. Diese Projekte müssen in drei bis vier Monaten realisierbar sein, einen Nutzen für die BVMW-Mitglieder erzeugen und zudem die unterschiedlichen Kompetenzen aller Gruppenteilnehmer mit einfließen lassen. Bevor es jedoch in eine neue Runde ging, durften die Wettbewerbssieger der T-Time vom 28. Januar ihr Projekt "Unternehmer teilen" vorstellen. Über eine Internetplattform können verschiedene Firmen untereinander bestimmte Servicedienstleistungen nutzen. Zum Beispiel tauschen Handwerksbetriebe Werkzeuge untereinander aus. Dadurch entsteht neben der höheren Vernetzungsdichte auch ein für alle Beteiligten vorteilhaftes Einsparpotenzial. „Die Idee soll mit dem BVMW jetzt weiter verfolgt werden“, so die Projektpartner Jan Brügmann und Günter J. Heldt. Aus dem Kreativ-Wettbewerb der letzten T-Time standen dann wieder mehrere interessante Entwürfe zur Auswahl. Die Projekte „Die gelben Engel für Ihr Unternehmen“, „Sichselbst- entdecken-und-an-Grenzengehen“, „BVMW-Hotspots“, „weniger geschäftsmäßig, sondern sinnliches Sommerfest“ und „generationen übergreifendes Business- Lunch“ wurden von dem dreiköpfigen Jury-Team Dr. Julio Aspiazu, Jan Brügmann und Melanie Kulbach eindringlich geprüft und bewertet. Mit knappen Vorsprung wurde die Idee „Sinnliches Sommerfest“ des Teams Heide Dierks, Heike Andersen, Heike Ziegler und Melanie Anhalt von Jury-Sprecher Dr. Julio Aspiazu zum Favoriten gekürt. An diesem Abend fand auch eine Vorstellung des von Melanie Kulbach und Roland Lüdemann entwickelten Formates „BVMW-Schlag 12“ statt. Hierbei entsteht in der einzigartigen Atmosphäre des ASPRIA Clubs Uhlenhorst – und begleitet von einem delikaten Lunch – in aktiver Gruppenarbeit ein informationsreicher Austausch über geschäftliche „Sonder-Angebote“ als Offerte „von BVMW Mitgliedern für BVMWMitglieder“. Dieses Format richtet sich vor allem an die Einzelunternehmer und Unternehmensgeschäftsführer. Zurück zur T-Time. Gerne nahmen die Teilnehmer das Angebot ihres ASPRIA-Gastgebers Eike Buschmann wahr und erlebten eine spannende Führung durch die sehr ansprechenden Hotel-, Wellness-, Entspannungs-, Sport-, Lounge- und Restaurant-Bereiche des Clubs. Gern werden Direktor Eike Buschmann und das ASPRIA auch bei der nächsten T-Time wieder vollendete Gastgeber sein. Zu jeder BVMW „T-Time – Netzwerken mit Tiefgang“ wird immer auch eine Fotostrecke mit Bildeindrücken des jeweiligen Abends erstellt. Die von Hubertus Ebbesmeyer (Feensupport Hamburger Internetmarketing) gefertigten Fotografien der jüngsten T-Time sind auf der Website des BVMW Hamburg zu sehen.



Die nächsten BVMW T-Time

Tag/Uhrzeit:

Montag, 17. Juni, 17.35 Uhr

Ort:

ASPRIA Club Uhlenhorst,

Hofweg 40, 22085 Hamburg

Anmeldung:

www.hamburg.bvmw.de

Preise:

Mitglieder: 15 Euro

Noch-Nicht-Mitglieder: 25 Euro



Foto: Im Kreativ-Wettbewerb rufen kleine Gruppen gemeinsam spannende

Projekte ins Leben.

Veröffentlicht am: 29.05.2013