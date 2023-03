Kulinarische Genüsse unter Palmen

Elmshorn (em/ls) Das Glacehaus in Elmshorn und Bad Oldesloe bietet einen besonderen Flair. Auch mitten im Winter kann zwischen Feigen, Palmen und Fici gespeist und entspannt werden.



Durch den natürlichen Baumwuchs entsteht ständig ein neues Ambiente, erklärt Harms Winter, der mit Manuela Kubitz diese beiden außergewöhnlichen Lokalitäten betreibt. „Wir bieten unseren Gästen an sieben Tagen in der Woche das ganz Besondere. Dazu gehört durchgehend warme Küche, Mittagstisch und á la carte sowie Samstag- und Sonntagsbrunch – jeden Tag genießen ist unser Motto“, so Harms Winter. „Besonders das jeweils Donnerstag stattfindende Tapa-Buffet findet sehr großes Anklang“, weiß Harms Winter zu berichten.



Aber nicht nur vor Ort kann in Elmshorn und Bad Oldesloe genossen werden. Auch der Partyservice ist immer einen Anruf wert. Ab 20 Personen beliefert das Glacehaus Firmenfeiern, Jubiläen, Taufen sowie viele Festlichkeiten. Aber wer seine Feier außergewöhnlich gestalten möchte ist gerne eingeladen dieses im Glacehaus zum Beispiel auch als geschlossene Gesellschaft, zu tun. Harms Winter berät gerne bei der Tischdekoration und der Speisenauswahl, denn mit seinen 70 Mitarbeitern hat er ausgebildete Fachkräfte, die jeden Anlass ob glamourös oder rustikal zu einem unvergesslichen Event werden lassen. Weitere Informationen über die Häuser und Speisen finden Naturliebhaber auch im Internet.



Foto: Die Glacehäuser bestechen durch ihre individuelle, immer wechselnde Kulisse der wachsenden Pflanzen.

Veröffentlicht am: 24.02.2014