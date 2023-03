Kulinarisches Highlight  Grillfeste für jeden Anlass

Hamburg (em/ab) Ganz egal ob Großevent oder Privatveranstaltung, mit dem Equipment der S.O.F.A. GmbH wird jede Veranstaltung zu einem Highlight! Von der Firmenfeier bis zur Hochzeit, ob 50 oder 5.000 Personen, wird den Gastgebern und Organisatoren zu jedem Anlass der beste Partyservice geboten.



Das Team von der S.O.F.A. GmbH kümmert sich neben der passenden Dekoration, Tischund Einladungskarten auch um das Catering. Welches Highlight wird den Gästen geboten? Die Antwort ist einfach: Grillfeste – zubereitet von einem der besten Teams. Es ist abwechslungsreich und vor allem: Es macht Spaß! Das Besondere: Das Gargut liegt nicht direkt über der Glut in der Feuerbox, sondern in der Hauptkammer daneben. So trocknet das Fleisch nicht aus und es gibt keinen Fettbrand. Das Fleisch bleibt saftig, zart und bietet hundertprozentigen Genuss. Diese Neuheit ist ab Januar bei Frau Moldt unter der Telefonnummer 040 / 50 74 05 65 buchbar. „Um die Feier so zu gestalten, wie sie gewünscht wird, stimmen wir im Vorfeld alles mit den Kunden ab, so dass ein individuelles Konzept entsteht“, erklärt Christina Moldt von der S.O.F.A. GmbH abschließend.



Foto: Mit der S.O.F.A. GmbH erhalten Kunden für ihre Veranstaltung ein perfektes Catering mit würzigem Grillgut.

