Kunden befragen zwecks Qualitätssicherung&Akquise

30.09.2015 | 17:00 Uhr | Unternehmensberatung Claudia Kirsch | Ehrenbergstraße 59, 22767 Hamburg



Unternehmensberatung Claudia Kirsch (em) Kundenzufriedenheit ist der Schlüssel zum unternehmerischen Erfolg! Es ist wichtig zu wissen, warum und wie zufrieden Kunden sind. Wenn Sie Ihren Kunden verstehen und auch zukünftig seinen Bedarf decken wollen, müssen Sie ihn nach seinen Wünschen und Gedanken fragen.



Elementarer Baustein jeder Kundenbefragung ist die Erforschung, warum zufriedene Kunden loyal sind oder gerade nicht. Weitere wichtige Erkenntnisse liefert die Befragung unzufriedener Kunden, denn da liegt das Verbesserungspotenzial für Prozesse, Produkte und Services des Unternehmens. Für die Neukundengewinnung ist zusätzlich eine Analyse der Kundenerwartungen hilfreich. Am Ende besteht die Kunst darin, die Ergebnisse richtig zu interpretieren, umzusetzen und in die Kommunikation einzubinden.



Dieser Workshop richtet sich an Unternehmen, die eine Kundenbasis haben, neue Kunden akquirieren und ihr Leistungs- und Produktportfolio kontinuierlich optimieren möchten.



Inhalte:

Theorie über Marktforschung, geeignete Fragestellungen, Vorgehensweisen sowie Vor- und Nachteile verschiedener Methoden, Praxis-Beispiele Fragebögen.



Die Kosten für diesen 2-std. Workshop in Höhe von 38 Euro können über öffentliche Förderungen finanziert werden.



Wir freuen uns bei Interesse oder Fragen über Ihren Anruf: 040 / 390 97 42.





Veröffentlicht am: 25.09.2015