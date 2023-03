Kunden mit süßen Oster-Grüßen überraschen!

Henstedt-Ulzburg (mp/em) Der Frühling erwacht und alle Vorbereitungen auf das Osterfest laufen bereits auf Hochtouren. Mit einer Mailingaktion vor Ostern gewinnen Unternehmen neue Kunden und können sich bei Bestandskunden wieder ins Gedächtnis bringen. Mailingpräsente sind klein, leicht und lassen sich in einem Umschlag einfach mitsenden.



Hier bieten sich verschiedenste Varianten an: Kleine Süßigkeiten, die die Stimmung heben und Dinge, die „Farbe“ in die Osterzeit bringen. Aber auch kleine Präsente für Osteraktionen, als Onpacks oder bei der Neukundenwerbung, unterstützen in den kommenden Wochen die Produkte und Firma ideal. Gerne steht das Team von D. + D. Display und Druck bei der Auswahl beratend zur Seite.



Osterhase mit Geheimnis

Im Bauch des Häschens lässt sich einen kleine Aufmerksamkeit verbergen und wenn man dem Häschen die „Ohren verdreht“ ist diese sicher verstaut. Kleinauflagen sowie individuelle Gestaltung sind bei diesem Osterhasen möglich.



Neues Gesicht für Produktverpackung

So einfach kann man sein Produkt neu einkleiden: Einfach hinein in eine maßgeschneiderte Schmuckverpackung mit dekorativem Rosettenverschluss. Dieser hat den Vorteil, dass die vorhandene Verpackungen bestehen bleibt und das Produkt nach dem Aktionszeitraum einfach aus der Verpackung genommen und weiter verkauft werden kann.



Darfs ein Bisserl mehr sein?

Noch mehr Abwechslung bringt eine komplett neue Verpackung, die auf Ostern zugeschnitten ist. Sie sticht heraus aus der Masse und fällt direkt ins Auge. Damit ist das erste Werbeziel erreicht.



Alles für den Briefumschlag

Auch für Mailing-Aktionen hat das Team von D. + D. Display + Druck viele schöne Möglichkeiten, die leicht in einen Umschlag passen. Die 16 Gramm Fruchtgummi-Tüte im Osterdesign mit 10 Prozent Fruchtanteil, natürlichen Aromen und färbenden Pflanzenauszügen ist farblich bunt gemischt und wird im glasklaren Flowpack mit Standarddruck verschickt.

Ostern öffnet dem Frühling die Pforten: Die liebenswerten Steckfiguren aus Filz holen den Frühling direkt auf den Schreibtisch und erinnern sympathisch jeden Tag an das werbende Unternehmen. Die innovative Karte ist mit den Oster- Figuren „Hase“ oder „Lamm“ erhältlich. Auf den Gestaltungsvorschlägen finden neben einem Frühlingsoder österlichen Gedicht im Innenteil individuelle Grüße und ein Firmenlogo Platz. Die Karte ist jedoch auch komplett individuell gestaltbar. Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt!



Ein zauberhaftes Osterfest beschert das bunte Präsent-Set mit Eierfarben und Zauberstift. Und so funktioniert es: Den Stift nach dem Färben direkt auf das Ei ansetzen und mit eigenen Motiven verzieren und gestalten. Der Kreativität des Empfängers sind hier keine Grenzen gesetzt. Die mit persönlicher Werbebotschaft individuell gestaltbare Verpackung beinhaltet sechs Eierfarben und einen Zauberstift. Eine detaillierte Anleitung ist auf der Kartonage zu finden.



Besonders zu Ostern ein außergewöhnlicher Hingucker ist die Wunderkerze in Form eines Osterhasen. Der Werbeeinleger ist mit individuellen Werbebotschaften oder Grüßen gestaltbar. Ein ideales Giveaway zu Ostern!

Das Kinder-Überraschungs-Ei von Ferrero und der Lindt & Sprüngli „Osterhase“ hält das Team von D. + D. Display und Druck in der handelsüblichen Ausführung in tiefgezogener Kunststoffverpackung mit Druckverschluss bereit.



Das Mini-Egg bringt Firmen ganz groß raus. Das kleine, weiß lackierte Ei aus Terracotta ist mit Sonnenblumensamen und Pflanzgranulat gefüllt. Einfach die Schale oben aufschlagen, reichlich mit Wasser gießen und das Büro wird zur grünen Oase. Die Werbung findet beidseitig auf dem individuellen Einleger Platz. So macht das Eiersuchen nicht nur an Ostern Spaß!



Jetzt kann die Osterbäckerei losgehen. Der Deckel ist komplett im Digitaldruck mit der eigenen Werbebotschaft oder Ostergrüßen bedruckbar. Auf der silbernen Dose erhalten viele Motive noch mehr Tiefe. Befüllt ist diese mit zwei Backförmchen nach Wahl – entweder Ei und Hase oder Ei und Lamm. Ein individueller Einleger ist möglich.



Kleines Schlückchen von Meister Lampe ...

... sowie andere Naschereien lassen sich in der Verpackung gut verstecken. Sie ist groß genug für eine 0,5 Liter Sekt- bzw. Weinflasche, nimmt aber auch dankbar etwas Ostergras und Ostereier auf.

Auf Wunsch konfektioniert D. + D. Display und Druck die Verpackung nach den individuellen Wünschen des Kunden, der den Hasen dann nur noch verstecken muss. Alle Bilder sind lediglich Produktbeispiele.

Veröffentlicht am: 29.02.2012