„Kunden- und serviceorientiertes Möbelhaus“

Kaltenkirchen (em) Das Jahr 2015 fing für dodenhof Geschäftsführer Olaf Hansen und sein Team sehr gut an: Nach der Auszeichnung für „generationenfreundliches Einkaufen“ durch den Einzelhandelsverband Nord folgte für die WohnWelten von dodenhof jetzt die Nominierung zum „Kunden- und serviceorientierten Möbelhaus“. Bereits zum 12. Mal in Folge verlieh das Fachmagazin „Möbelmarkt“ zusammen mit der frink BUSINESS GMBH das Qualitätssiegel an das Kaltenkirchener Einrichtungshaus.



Insgesamt 124 Einrichtungshäuser nahmen diesmal bundesweit an dem Wettbewerb teil und stellten sich den Kriterien des umfangreichen Prüfkatalogs und der Beurteilung der unangekündigten Testkäufer. Und dodenhof in Kaltenkirchen zählt zu den 32 Möbelhäusern, die sich den geforderten Leistungen erfolgreich gestellt und damit die Auszeichnung nach dem prämierten QfB-Standard erworben haben. Auch die WohnWelten am Stammsitz in Posthausen zählen zu den Gewinnern.



Umfangreiche Prüfkriterien

Im Rahmen unangekündigter Testkäufe entschieden zahlreiche Kriterien wie Umfeld, Möbelpräsentation und Service über Beratung, Freundlichkeit und Produktqualität bis hin zu Lieferung, Montage und Reklamationsbearbeitung über das Urteil der von "Möbelmarkt" beauftragten Prüfer. Und die WohnWelten überzeugten in allen Punkten. „Die Freude über die Auszeichnung lässt auch nach 12 Jahren nicht nach. Es zeigt vielmehr, dass wir es schaffen, den Servicestandard konstant hoch zu halten“, so Geschäftsführer Olaf Hansen. Und weiter: „Der persönliche Kontakt unserer Mitarbeiter zum Kunden und die kompetente Ansprache sind unerlässlich im Handel. Umso wichtiger, dass wir auch hier wieder Bestnoten bekommen haben.“



Foto: Geschäftsführer Olaf Hansen nahm die Auszeichnung entgegen.

Veröffentlicht am: 04.03.2015