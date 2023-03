Kundenmagazine und Mitarbeiterzeitungen

04.07.2016 | 10:00 Uhr | MW Media Workshop Hamburg | Hermannstraße 16, 20095 Hamburg



MW Media Workshop Hamburg (em) Corporate Publishing in der Unternehmenskommunikation / Seminar zu Kundenmagazinen und Mitarbeiterzeitungen



In dem Media Workshop „Mitarbeiterzeitungen und Kundenzeitungen“ am 4. und 5. Juli 2016 in Hamburg erfahren Interessierte, wie Storytelling mit Bildern und Layout für ihre Corporate Media Produkte funktioniert. Sie lernen, wie man mit journalistischen Mitteln zu attraktiven Themen kommt, Texte stilsicher und leserorientiert verfasst und diese schließlich in die perfekte Form bringt.



Dieses praxisorientierte Seminar richtet sich an alle Fach- und Führungskräfte von Pressestellen, Marketing- und PR-Abteilungen. Auch Projektverantwortliche für Corporate Media und Kundenmedien, sowie alle Produktentwickler für Zeitschriften und Kundenmagazine erfahren, wie sie schnell und effektiv neue Printprodukte realisieren können.



Alle weiteren Informationen zum Inhalt, dem Referenten, dem Veranstaltungsort inkl. Uhrzeiten finden Sie hier: www.media-workshop.de/seminare/2297







Veröffentlicht am: 14.06.2016