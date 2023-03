„Kundenservice, wie man ihn sich wünscht“

Norderstedt (jj) Bedarfsorientierter Büroeinrichter mit jahrelanger Erfahrung gesucht? Wie wäre es mit einem echten Profi? Mit Andreas Preugschat haben sich die Fachleute von D.F. Liedelt genau den richtigen ins Büro geholt.



„Das Wichtigste ist mit Abstand, den richtigen Bedarf zu ermitteln. Dazu kommen dann die individuellen Wünsche des Kunden. Vernünftig geplant und auf einen Nenner gebracht, ergibt dies ein auf den Kunden zugeschnittenes Konzept, das perfekt passt“, weiß Andreas Preugschat von BüroProfi Nord.

„Auch bei D.F. Liedelt haben wir uns die Zeit genommen, alle Wünsche und Gegebenheiten bestmöglich zu vereinen. Insgesamt haben wir zwei Büros und einen Konferenzraum für bis zu zwölf Personen zusammengestellt“, so Preugschat. Sabine Meyners, Chefsekretärin bei D.F. Liedelt, erinnert sich an die Besuche vom BüroProfi. „Andeas Preugschat kam bereits mit einem großen Ideenfundus zu uns“, so Sabine Meyners.

„Der Wunsch der Geschäftsleitung und -führung nach einer behaglichen und dennoch stilvollen Atmosphäre konnte dank des Einsatzes vom warmen Kirschholz perfekt umgesetzt werden.“ Dank der fachkompetenten Beratung und gut organisierten Umsetzung lief von der Planung bis zur Fertigstellung alles problemlos.

„Nach der ersten Lieferung fehlte uns eine kleine Lampe, aber die haben wir im Handumdrehen nachgeliefert bekommen“, ergänzt Sabine Meyners. „Auch das gehört zu perfektem Service dazu.“



Gerne steht Andreas Preugschat Unternehmern persönlich unter Telefon 040 / 547 94 11 zur Verfügung.



Bild: Sabine Meyners von der D.F. Liedelt Heizungs- und Sanitär-Großhandels-GmbH war von dem persönlichen Service sehr beeindruckt.

