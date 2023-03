Kundisch (2) - Kundisch für Fortgeschrittene

03.02.2017 | 09:16 Uhr | Kundenliebling Schulungszentrum Nord // VALVO Park | Essener Str. 4 , 22419 Hamburg



Kundenliebling Schulungszentrum Nord // VALVO Park (em) Kundisch ist die Sprache, die Ihre Kunden verstehen!



Beherrschen Sie diese Sprache, wird es Ihnen leicht fallen eine positive Verbindung zu ihrem Kunden zu schaffen, Vertrauen aufzubauen und eine nachhaltige, wertschätzende und wertbringende Kundenbeziehung aufzubauen.



Die Kundisch-Sprachkurse [Seminare] bauen aufeinander auf, der Fortgeschrittenen-Kurs beinhaltet folgende Schwerpunkte:

> Die Verbindung aufnehmen und Vertrauen aufbauen! <



Werden Sie Profi in der Kundenkommunikation – vom warmen Empfang über ein positives und freundliches Gespräch, bis hin zum eindrucksvollen Abschied.



Inhalt:

• Eine Verbindung herstellen und Vertrauen aufbauen

• Vorfreude: Den Kunden ‚Appetit machen’ und willkommen heißen

• Wertschätzung der Kunden

• Das gute Gefühl

• Wie Worte wirken

• Positive Ausdrucksweise

• Reizwörter und Selbstmordwörter vermeiden

• In der Sprache der Kunden

• Kundisch im persönlichen Kontakt, am Telefon und per Mail

• Von Kopf bis Fuߖ Kundisch bewusst einsetzen



Zielgruppe:

Dieses Seminar richtet sich an Auszubildene, Quereinsteiger, Fach- und Führungskräfte



Trainerin: Ulrike Neid



min. 4 Pers., max. 8 Pers. / Der Preis versteht sich inkl. Softgetränken, Kaffee, Tee und Snacks / inkl. aussagekräftige Unterlagen & ein personalisiertes Teilnahme-Zertifkat.



Preis pro Teilnehmer: 189,00 € exkl. MwSt.



weitere informationen und Anmeldung über folgenden Link:

http://www.kundenliebling.de/kundisch/1-kundisch-grundlagen-der-kundensprache/





Veröffentlicht am: 11.11.2016