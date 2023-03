10.03.2017 | 09:16 Uhr | Kundenliebling Schulungszentrum Nord // VALVO Park | Essener Str. 4 , 22419 Hamburg



Kundenliebling Schulungszentrum Nord // VALVO Park (em) Kundisch ist die Sprache, die Ihre Kunden verstehen!

Beherrschen Sie diese Sprache, wird es Ihnen leicht fallen eine positive Verbindung zu ihrem Kunden zu schaffen, Vertrauen aufzubauen und eine nachhaltige, wertschätzende und wertbringende Kundenbeziehung aufzubauen.



Die Kundisch-Sprachkurse [Seminare] bauen aufeinander auf, der Profikurs beinhaltet folgende Schwerpunkte:



> Begeistern Sie Ihre Kunden durch Ihre Kompetenz und Professionalität <



Ihr Verhalten gegenüber dem Kunden, sowie die Art und Weise Ihrer Kontaktaufnahme und Kommunikation geben dem Kunden ein Bild von Ihnen.

Zeichnen Sie dieses Bild durch Verbindlichkeit, einer gezielten Gesprächsführung und runden Sie es durch kleine Kniffe in Ihrer Kommunikation ab.



Inhalte & Ziele:

• Der Mitarbeiter als Kunden-Berater

• Gesprächsführung – Was wir von einem Drei-Gänge-Menü lernen können

• Wer fragt führt

• Verbindlichkeit und SMARTe Kommunikation



Zielgruppe:

Dieses Seminar richtet sich an Auszubildene, Quereinsteiger, Fach- und Führungskräfte



Trainerin: Ulrike Neid



min. 4 Pers., max. 8 Pers. / Der Preis versteht sich inkl. Softgetränken, Kaffee, Tee und Snacks / inkl. aussagekräftige Unterlagen & ein personalisiertes Teilnahme-Zertifkat.



Preis pro Teilnehmer: 189,00 € exkl. MwSt.



weitere informationen und Anmeldung über folgenden Link:

http://www.kundenliebling.de/kundisch/4-kundisch-für-experten/





Veröffentlicht am: 18.11.2016